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獨／楊千霈離婚1年多…親揭感情現況！　罕談前夫「不想再纏著他」

記者黃庠棻／專訪

女星楊千霈出道演藝圈超過20年，跨足主持、戲劇、電影圈，在舞台劇也有亮眼表現。私底下，她與紡織業二代洪家傑於2024年底結束8年婚姻，2026年她參與故事工廠舞台劇《倒數婚姻》的演出，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，坦率地透過作品內容談及先前的婚姻。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

楊千霈在2024年簽字離婚，直到2026年接受《ETtoday星光雲》專訪時，當天她在錄影，看起來狀態極佳，輕鬆地笑說「到現在還會有人問我『妳還好嗎？』」，她都會露出微笑回應「我很好，好得不得了」，表示現在還是有許多人以負面的心態看待離婚一事，她直呼「現在離婚率這麼高」。

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▲▼▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

先前，楊千霈曾被問道「雖然結束了一段婚姻，未來還會再相信愛情嗎？」當時她堅定地說道「當然會！我們活在這世界上就是要愛，要找愛啊！」而她在接受《ETtoday星光雲》專訪則揭露了自己目前的感情現況，強調「現在沒有人」，坦言自己現在是單身的狀態。

▲▼▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

而楊千霈與前夫洪家傑離婚後，男方曾被爆出交往一名小他10多歲的網紅女友。她也在採訪中無奈表示，前夫其實並非演藝圈的人，卻因為跟她結婚而被鎂光燈追著跑，直言「不希望我的名字在纏著他了，難道他一輩子都要跟我的名字綁在一起嗎？」

▲楊千霈與洪家傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊千霈與洪家傑。（圖／記者周宸亘攝）

儘管離婚，楊千霈沒有怨懟洪家傑，直言雙方離婚主因就是個性不合，她表示「現在就是看到孩子開心，好好地支持就是努力最大的動力」。不過，她並沒有跟2個女兒細聊「離婚」的話題，坦言「孩子都看得懂」，也曾問過小孩「爸爸交女朋友會怎麼樣嗎？」兩個小孩都懂事地表示「不會」。

▲▼第62屆金馬獎入圍公布記者會-楊千霈。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊千霈。（圖／記者周宸亘攝）

故事工廠10週年大戲《倒數婚姻》找來藍鈞天、楊千霈、龍語申、吳怡霈、郭耀仁、朱宥琳、張．晴、劉桓、林宥彤、林木森、林詠傑演出，藍鈞天、楊千霈飾演一對貌合神離的夫妻，女方想重新返回因懷孕而中斷的演員工作，男方的餐廳在轉型成功的關鍵，必須要全心投入。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

本劇採「完全倒敘」的手法，從這對夫妻正在鬧離婚，猶豫是否簽字的當下逆著時間序，一幕幕呈現婚姻中的場景，抽絲剝繭地呈現出兩人間的衝突、出軌、犧牲、妥協，時序最後回到相戀的起點，這兩人是否能找回為了婚姻而丟失的「自我」以及重新「再愛」與「被愛」的能力。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

《倒數婚姻》在高雄和台中演出的場次票房超過九成，因此故事工廠因應觀眾的熱情，特地加開場次，將於5月9日19點30分於衛武營歌劇院、6月28日14點30分於臺中國家歌劇院大劇院加碼演出，門票已於3月3日中午12點開賣。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

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楊千霈倒數婚姻

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