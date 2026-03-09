催淚神作《一公升的眼淚》拍電影版！　錦戶亮回歸續演「遙斗」

記者陳芊秀／綜合報導

還記得這部催淚神劇《一公升的眼淚》嗎？這部日劇改編自25歲患罕病離世的木藤亞也的著作，2005年同時改編電影與電視劇，電視劇版由澤尻英龍華搭檔錦戶亮演出，創下破20%高收視，2007年又推出特別篇，如今這個作品將要改編電影版，由錦戶亮主演，預計2027年上映。

▲催淚神作《一公升的眼淚》要拍電影版，2027年上映。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，電影《一公升的眼淚》改編自木藤亞也，以及其母親木村潮香的著作，2005年電視版以15歲罹患罕見疾病「脊髓小腦萎縮症」，最終於25歲辭世的女性真實故事為藍本，原著賣破200萬成為暢銷書籍，劇版播出首集收視率13.5%，完結篇高達20.5%，2007年推出特別篇《追憶》，收視率也高達17%。該劇在台灣及華人圈也相當有名，至今仍有劇中片段在網路瘋傳。

▲《一公升的眼淚》劇版創下20.5%高收視，更是當時的催淚神劇。（圖／翻攝自X）

錦戶亮在《一公升的眼淚》扮演女主角池內亞也的同學、也是戀人「麻生遙斗」，不論在任何情況下都持續支持女主角的態度，讓無數觀眾動容落淚，也成為他的戲劇代表作之一。他在電影版將繼續扮演同一角色，超前導預告9日首度公開，台詞說著「如果知道經過15年，還有人們在讀著她的書，她會覺得開心嗎？」而他表示這部作品是自己的「原點之一」，「在經過這麼多年後，能夠再次有機會面對同一個角色，我深感榮幸。」他也相當投入於拍攝工作。

此外，「Remioromen（レミオロメン）」當年為電視劇演唱的插曲〈粉雪〉，以及劇中出現的〈3月9日〉將成為電影主題曲。巧的是電影版宣布日也選在3月9日。

澤尻英龍華在《一公升的眼淚》的演出至今仍深受好評。儘管她日後星途大起大落，更曾陷入醜聞，如今緩刑期滿，也再度復出大銀幕。

▲澤尻英龍華演技深獲好評。（圖／翻攝自X）

