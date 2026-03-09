螢幕CP合體！賴雅妍「戴豬鼻子」為王傳一豁出去　一看台詞傻眼了

記者黃庠棻／台北報導

繼台中首演引發熱烈迴響後，王傳一與朱德剛首度跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，於3月7日、8日移師台北南海劇場。選擇此場地別具意義，是為了向1985年於同地演出的經典鉅作《那一夜，我們說相聲》致敬，距今已屆41載。

▲王傳一、朱德剛的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，找來賴雅妍當嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

演出現場星光熠熠，包括郭子乾、伊正、莊凱勛、張睿家、是元介、孫沁岳、柯淑勤、曾愷玹、鄧安寧導演、邱凱偉、涂善存等藝人好友皆到場力挺。除了圈內好友，觀眾席更出現多位遠道而來的粉絲。其中有支持超過十年的日本粉絲，特地自製中文加油牌飛抵台北。

王傳一在台上感性地用日文致謝「妳們每年寄來的生日禮物我都有收到，謝謝妳們。」隨後又不改幽默本色，用英文安慰感動落淚的她們「Don’t cry.」讓現場氣氛既溫馨又逗趣。此外，還有香港粉絲大手筆購票「台北三場全勤」，不願錯過任何精彩瞬間。

偶像劇男神與相聲大師的跨界合作，開創了台灣劇場界的先河。不同於傳統相聲的固定班底，《壹加一剛好比三小》每站皆邀請不同嘉賓，激發出截然不同的舞台火花，讓每一場演出都成為絕無僅有的「限定版本」。

台北場特別邀請王傳一的多年好友、螢幕最佳情侶賴雅妍跨刀。賴雅妍一收到邀約便二話不說答應連演三場，足見兩人深厚情誼。演出中，賴雅妍使出渾身解數，完全顛覆過往形象，也喚起觀眾對兩人在《三隻小豬的逆襲》中默契演出的回憶。

賴雅妍在台上坦言，朱德剛老師是她心目中備受尊崇的「相聲大師」；然而面對劇本安排要誇讚王傳一「太帥」時，她忍不住當眾吐槽「這誰寫的劇本？太肉麻了！」兩人私下的好交情與互動，引發全場爆笑。

在其中一個精彩段子中，王傳一過足導演癮，以說故事形式重新演繹《西遊記》經典情節。他化身敘事者「考驗」朱德剛與賴雅妍，要求兩人挑戰一人分飾多角，並隨道具迅速變換造型。賴雅妍為了力挺老友，徹底放下女神包袱，戴上豬鼻子與牛角分飾豬八戒與牛魔王。

朱德剛則展現「神仙老虎狗」的深厚功力，在孫悟空與鐵扇公主間切換自如。混亂中帶著精湛演技的視覺荒謬感，成為全場笑聲最密集的橋段。許多觀眾看完後紛紛在社群平台分享「笑到肚子痛，絕無冷場！」、「第一次看相聲脫口秀就獻給了這部作品。」

演出尾聲，王傳一與朱德剛回歸相聲本色，以節奏俐落的俏皮話收尾，包袱抖得乾淨漂亮。段子中更巧妙融入政治時事，點到為止卻笑果十足。即便演出結束後室外氣溫驟降、寒風刺骨，排隊簽名的人龍仍一路延伸至劇場外。粉絲們耐心等候，只為與兩位主演近距離接觸並合影留念，為這熱鬧的夜晚畫下圓滿句點。

