朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔，持續擦出滿滿火花。最新一集以「以為是地雷，結果是調情？有些怪癖只有自己人才能看！」為題，邀請董仔、木星、朱宇謀、無尊及班底Peggy，輪番揭露戀愛中令人咋舌的特殊癖好。

無尊則分享自己對口水味極度敏感，派翠克馬上追問：「那你有辦法喇舌嗎？」無尊表示：「不是必要，就盡量不會喇舌」，引來薔薔狠酸：「你毛也太多了吧！」提到口水，朱宇謀也坦承自己其實有重度「口水癖」，甚至嚴苛規定飯後四小時內絕不接吻，也曾遭女友抱怨。

▲朱宇謀自爆有口水癖。（圖／東森綜合台提供）

但他隨即加碼指控曾遇過「整理癖」極強的女友，有次兩人親密互動正值重頭戲，對方竟突然轉身去摺衣服，讓他當場傻眼。薔薔見狀犀利吐槽：「是不是你技術太爛？」Sandy也笑補：「還是她在拖延？」現場笑聲瞬間炸開。

節目尾聲，Sandy自曝是嗅覺異常靈敏的「高敏人」，甚至能透過氣味判斷他人的狀態。她更現場逐一「聞」來賓進行分析，準確度之高讓眾人直呼：「妳根本算命師吧！」

▲吳姍儒是高敏人。（圖／東森綜合台提供）