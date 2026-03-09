王瞳揪2男旅伴玩嘉義！開箱「高級民宿」被價錢驚呆：是否少一個0

記者黃庠棻／台北報導

藝人王瞳日前受民視《娛樂超skr》邀請，與主持人小鹿偉皓、阿甘一同前往嘉義瑞里展開春遊。正逢三月紫藤花季，整座瑞里山城被如夢似幻的「紫色瀑布」包圍。王瞳一整天下來直呼「太滿足」，不僅在濃霧中拍出仙氣滿點的奇幻美照，更被當地平價到不可思議的精品樹屋徹底驚艷，大讚台灣國旅真的不輸國外。

▲王瞳與小鹿、阿甘到嘉義瑞里春遊。（圖／民視提供）

一踏入嘉義瑞里，漫山遍野的紫藤花隨風搖曳，讓身為「紫色控」的王瞳尖叫連連，快門按到停不下來。由於山區氣候多變，拍攝現場一度起霧，王瞳笑稱「現場一直起霧，感覺自己瞬間變成仙女，雖然很難對焦，但那種朦朧美真的太浪漫！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王瞳與小鹿、阿甘到嘉義瑞里春遊。（圖／民視提供）

王瞳透露瑞里處處是美景，甚至一度認錯花種，笑說這裡簡直是全台最浪漫的「紫色山城」，待上一整天根本不夠。除了賞花，一行人更開箱了當地高評價、擁有4.7顆星的特色樹屋民宿。

▲王瞳與小鹿、阿甘到嘉義瑞里春遊。（圖／民視提供）

主持人小鹿表示，原本以為這種與山林共生的精緻住宿價格會高不可攀，沒想到房價親民到讓主持群當場嚇傻，忍不住追問老闆「是不是少講一個0？」在森林簇擁下住上一晚，身心靈都能徹底釋放。

▲王瞳與小鹿、阿甘到嘉義瑞里春遊。（圖／民視提供）

旅途中，大家還體驗了特別的「藏茶」文化，將心願寫下並封存於精緻小茶甕中，相約10年後再回原處品茗回味。阿甘感性表示，以前都看別人出國賞紫藤，現在才知道嘉義瑞里就這麼美「在紫藤花棚下真的有戀愛的感覺，想求婚或結婚的朋友，把握三月來這裡就對了！」





▲王瞳與小鹿、阿甘到嘉義瑞里春遊。（圖／民視提供）