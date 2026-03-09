S媽冒風雨赴金寶山看大S！「具俊曄生病近況曝」 悲訴：心中苦不堪言

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）離世一年多，至今仍讓親友充滿不捨。近日，S媽親自前往金寶山探望愛女的紀念雕像，並釋出了一張惹人鼻酸的同框照，「一上山、卻一片淒風苦雨、媽媽心中也苦不堪言！」

▲S媽近日冒著風雨赴金寶山看大S。（圖／翻攝自Facebook／黃春梅）



照片中，只見S媽身穿淺色休閒套裝與白色羽絨背心，站在大S的雕像前，雙手合十、神情專注地仰望著愛女，「親愛的寶貝：台北天氣不錯、媽媽來金寶山看妳、一上山、卻一片淒風苦雨、媽媽心中也苦不堪言！」，無論是神情或字裡行間，都流露出滿滿的思念。

儘管天候與心境都無比沉重，但現場的景象仍為S媽帶來些許安慰，「幸而有很多愛妳的粉絲依然來送花、看妳。」除了感謝粉絲的不離不棄，S媽也不忘向大S交代近況，「阿德（音同韓語兒子）感冒了一樣按時做早餐陪妳吃，我很感謝他。」

▲S媽坦言具俊曄最近感冒了。（圖／記者徐文彬攝）



最後，S媽也溫柔地向在天上的寶貝女兒大S承諾：「我會盯著孩子健康、平安成長的，愛妳。」一字一句不僅傳達了對大S無限的想念，也展現了她為了愛女，堅強守護下一代平安長大的信念。