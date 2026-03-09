ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」
唐綺陽本週運勢／金牛感情面臨抉擇
S媽冒風雨赴金寶山看大S！
張孝全男神形象崩壞！　被蘇慧倫冷眼嫌：看那張臉就想賞兩巴掌

記者黃庠棻／台北報導

公共電視出品、由嚴藝文導演和製作人丁長鈺創立的禧歡創作有限公司製作的年度愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後全新力作，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

今（9）日釋出第二版海報及前導預告，宣布定檔2026年6月20日，在公視首播及Netflix全亞洲獨家上線。海報視覺由設計師陳世川操刀，蘇慧倫以套裝造型，呈現劇中「OL」形象現身，拿著一隻巨大的熊玩偶走在火車月台上，呼應上一張海報拿著熊走出畫面的蘇慧倫，在兩段時間走進兩位男主角的生命中，但現在卻獨自站在月台，思考接下來的人生方向。

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

粉藍色的天空讓整體視覺呈現出超現實世界的奇幻感。在前導預告中更看見蘇慧倫和閨蜜謝盈萱一起罵老公「每天看他那張臉，就想賞他兩巴掌。」張孝全表示「或許大家自身遇到的事件不一定和劇裡相同，但透過周可傑這個角色的經歷、感受以及所謂的柴米油鹽醬醋茶等瑣事，我覺得都是可以同步代入的。這部劇也能讓我們重新審視自己和這段關係，對於每天看他那張臉，就想賞他兩巴掌這句話或許也會得到不一樣的詮釋。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

蘇慧倫對於飾演編劇角色以及與中年歌手談婚姻生活，她表示「我覺得立璇與可傑這對夫妻其實讓人看到很多中年婚姻很真實的樣子，年輕的時候很相愛，但生活的重量讓彼此變得不快樂，走著走著就在關係裡出現了裂縫。也蠻心疼立璇這個角色，她個性很倔強，很多事情都自己扛，承擔了很多現實和責任。」

蘇慧倫坦言在詮釋角色時會覺得她表面很堅強又倔強，但卻經常在心中冒出真心話「怎麼什麼事都是我在處理？她是那種一邊撐著、一邊又想掙脫這種關係的拉扯，其實蠻真實的。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

預告中，可看見由張孝全飾演的廢中年周可傑是一個有「歐巴病」的中年偶像，40歲仍努力在當偶像營業的狀態，現實卻不斷打擊他，兩位團員一位王永貴（黃迪揚飾）已成為跨國企業的CEO，一位韓其森（姚淳耀飾）已是一個日式居酒屋的老闆，三位唯獨他仍一事無成。

張孝全在劇中完全拋開形象、為戲犧牲，蘇慧倫讚他這次「很不一樣」，表示「孝全是我在所有演員裡面最熟悉的一位，上一部戲和他的角色關係互為仇人，這次扮演夫妻，關係中也是相愛相殺。覺得他是一個很認真、聰明，也很穩定的演員，可以看見他這一次的角色有蠻不一樣的嘗試，交出很多，很開心可以看見好笑的張孝全。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

張孝全表示「其實這次是和學姐（蘇慧倫）的第三次合作了，第一次是在很久之前，上一次是在《誰是被害者2》，這次共同飾演夫妻，我覺得我們倆又更加有默契了。」張孝全認為和蘇慧倫兩人在表演的過程中很有真實夫妻互相幫助和扶持的感覺「我覺得我們兩個也都有盡最大的努力去互相感受，整個對戲過程中跟過去有很不一樣的火花，我也看到很不一樣的學姐，我相信學姐也讓我變得很不一樣。」

張孝全與蘇慧倫飾演一對婚姻瀕臨破裂的夫妻，預告中蘇慧倫一句話說出許多人的疑問「一直想到年輕時候的我們，那兩個人去哪了？」張孝全也說出男性的無助「我們的婚姻沒那麼糟吧？」兩人的關係將以歡樂又感傷的劇情把現代婚姻中的幾種面向帶出來給觀眾思考。

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

導演嚴藝文表示「我希望看戲的觀眾都可以在這齣愛情喜劇中看的開心，找到感動，甚至喚起熱血。如果你是個步入中年卻總是對人生感到疑惑，或是此刻你正站在人生剛要起飛的年輕人，都歡迎來看這齣戲，看完你對自己生命中的愛情和友情或許會有新的體認。」

嚴藝文透露在創作開始時想談的是愛情和婚姻，沒想到漸漸產生不同的變化，「拍著拍著我突然發現自己好像在拍一齣跟自己的『青春』告別的作品，有點小感傷卻也很滑稽。這是在過程中慢慢滋生的感受，很奇妙。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

前導預告還曝光了在《欠妳的那場婚禮》劇中以「馬子狗樂團」身份出道的三位演員包含朱軒洋、姚淳耀和裴子齊在千人演唱會上獻唱的畫面，還幽默稱該樂團在16年前比「宇宙人」還要紅。

宇宙人三位團員小玉、阿奎和方Q更在劇中現身，還和飾演廢中年馬子狗樂團團員的張孝全、姚淳耀和黃迪揚對嗆，對此導演嚴藝文表示「這部戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，也因為劇中有許多歌曲和相信音樂的宇宙人合作，他們的創作帶給我們的戲許多靈感和生命力，我很期待觀眾看戲之後的回饋。」

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

宇宙人小玉從前期就為戲劇量身打造歌曲，他笑稱「接到合作的時候我覺得很感動，以比較玄的方式說，就是有一種要轉運的感覺。」小玉透露嚴藝文導演給他一些功課和角色故事背景的設定，他再思索並融合2000年代流行的音樂脈絡下進行創作。

除了獻聲外，《欠妳的那場婚禮》更是宇宙人首次「現身」參演的戲劇，小玉笑說「我們是主角的學弟團，還好那段派對中的互嗆對我來說是簡單的，如果要認真的要吵架還真不知道怎麼演。」阿奎曾看過嚴藝文導演的作品，認為導演戲中演員的表演都很自然，成為劇中特別演員後他表示「實際參與才知道，導演真的給演員很大的空間，很會帶。」

▲嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、朱軒洋主演。（圖／公視提供）

▲《欠妳的那場婚禮》定檔6月20日開播。（圖／公視提供）

方Q在片場則非常自在，甚至還自己即興加台詞，演出自然逗趣，小玉爆料劇組工作人員還因此說要幫他接戲，方Q搞笑表示「對呀！怎麼還沒有接？」 讓人更期待宇宙人與《欠妳的那場婚禮》合作歌曲的曝光。

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）的關係降至冰點。他不明白，當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋飾），為何會淪落至此？

就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。影集《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

欠妳的那場婚禮張孝全蘇慧倫朱軒洋謝盈萱姚淳耀黃迪揚王渝萱蒲禾菲裴子齊

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

