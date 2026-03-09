宋偉恩小琉球拍戲自備50kg行李…打開全場傻眼　「背後抱」羅宏正

記者黃庠棻／台北報導

懸疑影集《沙瑪基的惡靈》於8日在小琉球舉行隆重的開鏡儀式。主要演員羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等人正式集結，展開為期一個月的海島拍攝。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

《沙瑪基的惡靈》以小琉球古名「沙瑪基」為背景，圍繞神祕能源「可燃冰」與一樁連環命案展開，試圖透過層層線索，揭開埋藏在島嶼地底的百年祕密。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

羅宏正、宋偉恩昔日師生升格兄弟，兩人在片中飾演性格截然不同、卻必須聯手查案的兄弟檔，這也是兩人繼8年前合作《高校英雄傳》後再度同台。當年兩人在戲裡是「師生關係」，如今再度合體卻成了並肩辦案的兄弟，兩人笑說相隔多年再合作格外有感。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

開拍第一天，一場雨中騎檔車的戲碼便讓兩人印象深刻。由羅宏正騎車，宋偉恩坐在後座緊緊環抱，畫面在雨中顯得格外唯美。宋偉恩事後打趣形容「當下其實有一瞬間想說，我是不是在拍BL劇？」不過兩人也表示，這場戲其實是劇情重要的情緒鋪陳，能在開拍首日就拍到這麼有氛圍的畫面，讓人更期待接下來的火花。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

宋偉恩這次到小琉球拍戲，自備 50公斤行李，其中22公斤竟是保久乳與高蛋白補給品，讓工作人員虧他「是不是連醋都有帶」；初孟軒則隨身攜帶彈力繩，每天收工固定訓練。林孫煜豪為了要拍海邊的戲勤練身材，沒想到定裝時被劇組反應身材不符合人設要增胖。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

而羅宏正為了符合角色長期在海島生活的設定，每天勤噴助曬劑維持深色肌膚，也養成了在島上健走的習慣。有趣的是，他在健走過程中，意外被小琉球街頭巷尾隨處可見的「台式幽默」給圈粉。他分享一路上看到許多令人會心一笑的招牌，例如小籠包店取名為「梨小籠」，或是充滿情懷的店名「好想琉住你」。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

這些結合地名與創意的諧音梗，讓羅宏正大讚島民創意無極限，直呼「這些招牌就像島民留給遊客的冷笑話驚喜包，非常值得大家旅遊時放慢腳步去尋寶，發現更多讓人拍案叫絕的創意。」

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）

深入地底祕境、揭開小琉球神祕面紗的《沙瑪基的惡靈》，除了懸疑劇情，也將大量呈現小琉球在地場景，包括烏鬼洞、白燈塔、山豬溝等地標，並結合地下坑道與洞穴拍攝，打造神祕又詭譎的海島氛圍。劇組表示，希望透過影集讓觀眾看到小琉球不同於觀光印象的一面，在陽光與海景之外，也存在著被時間掩埋的歷史與傳說。

▲影集《沙瑪基的惡靈》開鏡，集結羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元等。（圖／答人文創提供）