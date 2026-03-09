蕾哈娜豪宅遭「連轟10槍」子彈穿牆！消息人士爆：她還在家 警方證實了

記者潘慧中／綜合報導

流行天后蕾哈娜（Rihanna）位在比佛利山莊的豪宅8日傳出槍響，而她本人還剛好在家，雖然洛杉磯警方獲報後迅速趕往現場，並火速逮捕了一名涉案的女性嫌犯，但全球歌迷仍非常擔心她的人身安全。

▲蕾哈娜豪宅驚傳槍響。（圖／達志影像）



洛杉磯警方發言人德維拉（Jonathan de Vera）向《洛杉磯時報》證實，於當地時間週日下午1點21分接獲報案，一名30歲的女性嫌犯坐在車內朝蕾哈娜的豪宅連開數槍。消息人士更驚爆，案發當時蕾哈娜本人還剛好在家，所幸這起突發事件並未造成任何人員受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洛杉磯警方指出，嫌犯當時將車停在蕾哈娜豪宅大門對面的街道上，朝著住宅開了大約10槍，其中一發子彈還穿透牆壁，隨後便駕車沿著冷水峽谷大道（Coldwater Canyon Drive）向南逃逸。警方隨即在無線電中發布嫌犯特徵：綁著辮子、身穿奶油色上衣，且車輛底部沾滿髒污。最終，警方在接獲報案電話的半小時後，便成功逮捕這名女性嫌犯。

▲消息人士驚爆，案發當時蕾哈娜本人還剛好在家。（圖／CFP）

據了解，蕾哈娜居住的這棟豪宅，平時是她與饒舌歌手伴侶ASAP Rocky的住處。兩人目前共育有三個年幼的孩子，包含2022年5月出生的長子RZA、隔年8月出生的次子Riot，以及五個多月前才剛迎來的女兒Rocki。不過，在槍擊發生的當下，屋內除了蕾哈娜之外，是否還有其他人同在現場，目前尚無法立即確認。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！