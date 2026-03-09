看完經典賽「李多慧夜冒低溫出門」！街頭狂奔全被拍 經紀人：為什麼這麼拚

記者潘慧中／綜合報導

李多慧8日現身東京巨蛋，觀賞世界棒球經典賽（WBC）備受矚目的台韓大戰。賽後，她深夜卻突然頂著7度低溫出門，至於背後原因，經紀人也隨即拍影片分享了。

▲▼李多慧看完經典賽後，深夜冒著低溫出門。



李多慧的經紀人8日在Instagram限時動態上傳一段影片，是跟在她後面小跑步的畫面，「在這麼冷的天氣，穿很少的大黑到底為了什麼這麼拼命⋯？」

可以看到李多慧穿著一身黑，奔跑在東京街頭，為的就是吃冰淇淋。好不容易吃到後，她完全拋開了偶像包袱，不僅嘴巴張得超大、毫不客氣地大口咬下，甚至還幸福地緊閉雙眼，臉上洋溢著滿足笑容。

▲李多慧心滿意足地吃著冰淇淋。



而在隨後的動態中，李多慧更是徹底展露出古靈精怪的真實性格。只見她搭乘手扶梯向下移動時，突然抬起頭望向上方，誇張地將嘴巴張到最大，擺出搞怪的逗趣表情，這些零包袱的生動模樣，再次讓大眾見證了她私下自然率真、極具親和力的可愛魅力。

▲李多慧搞怪0包袱。