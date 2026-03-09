《宇宙啦啦隊》驚傳28缺1！韓籍李麗安No Show記者會賽程全消失

▲3月3日《宇宙啦啦隊》舉辦開播記者會，號稱28位全體參賽者一起亮相，卻獨缺韓籍參賽者、前韓國職棒SSG登陸者啦啦隊女神李麗安。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

啦啦隊女團選秀節目《宇宙啦啦隊》歷經9個月籌備後，於3月3日舉辦盛大開播記者會。節目從超過800位報名者中遴選出28位女孩，並遠赴韓國接受為期1個月的高強度特訓。不過記者會當天，原訂28位女孩全員出席，現場實際亮相卻只有27人，其中最受矚目的韓籍參賽者、前韓國職棒SSG登陸者啦啦隊女神李麗安，則意外缺席不見人影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《宇宙啦啦隊》原先公布28人入選，將挺進最終成團的9人成團名單。（圖／緯來提供）

10號參賽者李麗安不僅未現身記者會，仔細對照官方同步推出的周邊應援商品名單中，也只見Yula、MOMO、玹玹、莓莓、慢慢、Zoey、艾莉兒、靚靚、吳若湄、海莉、柔柔、艾琳、方禹心、魚安、LyXi、黛比、魚肉、鹽鹽、妃妃、蓉蓉、紀欣伶、ZX、愛玉、樺樺、叩叩、Tina、祖安娜等27位成員，唯獨不見李麗安。整體周邊名單與人數也與原先公布的28人出現落差，目前僅在官方粉專照片中仍能看到她的身影。

更令人疑惑的是，記者會隔日舉辦的官方商品首賣簽名活動，李麗安依舊未現身，連續兩場重要公開活動皆No Show神隱，從記者會、周邊商品到簽名活動都不見其身影，也讓外界對她是否仍在節目陣容中產生諸多揣測。

▲目前僅在官方粉專照片中仍能看到10號參賽者李麗安的身影。（圖／翻攝自宇宙啦啦隊FB）

李麗安過去效力於韓國職棒SSG登陸者啦啦隊，與知名韓籍啦啦隊員安芝儇為隊友。李麗安先前因在直播節目中扮演酒店小姐，並上演討債橋段，引發部分球迷強烈反彈，之後與隊友朴宰令一同遭球團冷凍，並於去年5月宣布退隊。當時她曾公開向團隊與粉絲致歉：「Landers啦啦隊是自己啦啦隊生涯的起點，對這段經歷充滿情感，雖然離開讓人不捨，但希望能以更成熟的姿態重新出發。」

據悉，李麗安是因為看好《宇宙啦啦隊》的發展潛力，特地從韓國飛來台灣參加海選，並將台灣視為未來長期發展的重要據點，希望透過節目重新出發、開拓新的演藝舞台。未料節目才剛正式曝光，她卻突然消失，動向格外引發關注。而《宇宙啦啦隊》已在3月7日緯來電視首播，節目一開始主持人銀赫便表示李麗安因為個人因素無法參加，第一集就已經是「28缺1」的狀態。

▲《宇宙啦啦隊》推出眾多周邊商品造成搶購熱潮，但仔細一看卻只有27位女孩的商品。（圖／緯來提供）

不過節目集結現役啦啦隊員、舞蹈老師、藝人，以及來自韓國、香港等地的海外參賽者，年紀最小僅15歲，成員們展現多元舞蹈風格與國際視野。當中亦有多位來自職業球隊啦啦隊出身的參賽者，包括現役電豹女啦啦隊韓籍成員海莉（혜리）、同屬電豹女啦啦隊的「魚肉」任伃柔，以及目前是PLG福爾摩沙夢想家啦啦隊一員的「Momo」簡筱娟。女孩們將在一次次殘酷賽制中，展現舞蹈實力、舞台感染力與個人魅力，才有機會挺進最終成團的9人成團名單，雖然少了李麗安仍舊非常有看頭。

▲本月4日節目周邊首賣並舉行簽名活動，李麗安仍為現身。（圖／緯來提供）

對於李麗安從《宇宙啦啦隊》節目中消失，製作人B2表示，當初公布賽事規則為初選 28 位成員，簽約後一同前往韓國受訓並參與節目錄製。未料在節目開錄前兩天，李麗安因故未出席彩排，並於隔日單方面通知退賽，讓團隊措手不及。為維持節目規則的一致性及內容保密，賽制上仍以28位成員設定為主。

而節目原創的緯來電視網則表示：很遺憾李麗安學員因故退賽，我們尊重製作團隊賽制規則，也請支持其它為夢想努力的學員們。

▲在韓國受訓時李麗安（左）還有出現，但節目播出時銀赫一開始就宣布李麗安退出比賽。（圖／翻攝自緯來綜合台）

延伸閱讀

▸ 女神搞神隱2／李麗安《宇宙啦啦隊》人間蒸發 盤點演藝圈失聯案例

▸ 獨家／兔美懷孕曬超音波 謝睿宸嗨喊：正式當上謝爸謝媽

▸ 原始連結