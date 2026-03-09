陳文茜罹癌「血氧僅87%」節目錄影苦撐！宣布交棒：團隊才能走得遠

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近年來飽受病痛折磨，透過社群發文分享病況。而她主持《世界周報》將近20年，隨著年齡與體力負荷下降，也正式宣布「交棒決策」，由合作16年的愛將李瑞玉接下《世界周報》部分主持重任。

▲陳文茜抗癌體力下降，宣布節目一部份內容交棒愛將。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜：一個人走得快，團隊走得遠

陳文茜在文中坦言，過去二十年來，除了重大手術與初次免疫療法外，她幾乎從未請假，即便身患菌血症或處於癌症第四期治療期間亦然。然而，現實的身體狀況讓她意識到必須減少對個人的依賴。她透露，就在本週六錄影時，受天氣影響，她的血氧濃度僅剩87-88、心跳高達133，在如此極端的生理狀態下才完成工作。

為了維持節目的專業度與即時性，陳文茜宣布全新分工，今後她主持週六《世界周報》、週日《財經周報》，愛將李瑞玉接手主持週日《世界周報》第一小時。

介紹接班人

李瑞玉畢業於台大政治系國際關係組，加入《世界周報》已超過16年。陳文茜回憶，兩人在李瑞玉不到20歲時便相識，當時李瑞玉甚至曾擔任她的口述紀錄整理。

陳文茜稱讚李瑞玉坐在主播台上的穩健與專業，「幾乎沒有國際新聞的主持人可以和她相比擬」，並直言她「從來都不是讀稿機」。

▲李瑞玉（左）加入《世界周報》超過16年，今後會擔任部份主持。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜：我是活下來的奇蹟

談及病情，陳文茜透露罹癌初期，癌細胞已擴散全身，當時李瑞玉甚至為此痛哭。陳文茜所患的是極為罕見的「肺部長出黑色素腫瘤」，美國統計僅有的40個案例，均已往生，但她卻在免疫療法下成功活了下來，即將成為國際醫學期刊的研究案例。

陳文茜最後表示，除非陷入腦癌昏迷，否則她會一直擔任節目的「監製」，確保《世界周報》的品質。她感性地寫道：「－個人可以走的快，一個團隊才能走得遠」，並表示非常期待李瑞玉的表現。