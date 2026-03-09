ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
兔美懷孕曬超音波！謝睿宸嗨喊：正式當上謝爸謝媽

兔美開心宣布當媽，曬出與老公謝睿宸和寶寶的超音波照。（圖／翻攝自兔美IG）

▲兔美開心宣布當媽，曬出與老公謝睿宸和寶寶的超音波照。（圖／翻攝自兔美IG）

圖文／CTWANT

網紅「兔美」2021年與交往多年的男友梁士華遭警方查獲持有大量毒品，最後她因涉持有第一級毒品罪被判4個月徒刑，可易科罰金；隨著案件塵埃落定，兩人的戀情似乎也畫下句點。隔年8月，時報周刊CTWANT曾在威廉與「卓卓」卓君澤的婚宴上，目擊兔美與同為棒棒堂男孩出身的「Monkey」謝睿宸現身見習婚禮。沒想到近日傳出，兩人其實早在2年前修成正果，即將迎來愛的結晶。

兔美與謝睿宸2022年一同出席威廉與「卓卓」卓君澤的蘇澳喜宴，之後兩人更大方在各自的IG限時動態中分享宴席片段，只見謝睿宸手托兔美後仰的頭，兔美則對著他嘟嘴撒嬌索吻，親密互動顯示兩人正值熱戀期。而站在一旁的廖允杰甚至對鏡頭比中指，可見朋友對這對情侶的親暱行為已司空見慣，也敢如此打趣。

謝睿宸2023年與兔美情定，並甜蜜稱她為是唯一的女人。（圖／翻攝自謝睿宸IG）

▲謝睿宸2023年與兔美情定，並甜蜜稱她為是唯一的女人。（圖／翻攝自謝睿宸IG）

隔年，謝睿宸高調曬出兩人的親密合照，甜蜜寫下兔美是他「多年來的唯一，也是第一個女人」，認定對方為一生摯愛。今年適逢兩人結婚兩周年，兔美也在IG曬出超音波照片，開心宣布即將升格為人母。她在貼文中分享心情：「在這個神奇過程中，有太多的愛與好運圍繞著，每個階段都有層層關卡考驗我們的心臟，雖然有無窮盡的擔憂，但還是很慶幸可以每天都這麼快樂，也深刻體會到原來你在肚皮裡的一小步，真的是踏在我們心上的一大步。」兔美感性表示：「除了謝謝寶寶和我的身體，最感謝的還是先生百分之千萬投入的模樣，讓我對於未知充滿期待。」

本刊曾於2022年8月，捕捉到兔美與謝睿宸一起出席威廉跟卓卓的婚禮。（圖／本刊攝影組）

▲2022年8月兔美與謝睿宸被捕捉到一起出席威廉跟卓卓的婚禮。（圖／CTWANT）

她也向關心她的朋友與廠商喊話：「不好意思，請原諒我善意的隱瞞，畢竟我自己也緊張的要命。」最後，她向寶寶喊話：「寶寶你好哇～～～我們已經準備好跟著你學習、陪你冒險、陪你看世界，第一次當爸爸媽媽可能會有很多做不好的地方，但我跟爸爸會一起加油的，儘管放馬過來吧。」

謝睿宸也同步在自己的社群平台發文，表示正式當上謝爸謝媽，「沒有比這更幸福的事了。」他也對小孩喊話：「謝寶寶，要好好接受我們滿滿的愛呦，讓我們和卡卡西一起奔跑在有愛與有心的海。」文末他更甜蜜告白兔美：「謝謝謝蔡依彤，你是最棒的！還不能保證馬上暴富，但承諾會讓你當一位馬上幸福的媽咪老婆大人。」貼文中充滿甜蜜氛圍，顯見夫妻倆對新生命的到來充滿期待。

