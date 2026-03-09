中東緊張！日貴婦女星移居杜拜4年暫撤離　「巨大爆炸聲」感受現實

記者陳芊秀／綜合報導

43歲日本混血辣模MALIA.經歷4度離婚，並育有4名兒女，因經營珠寶與美容事業有成，公司曾創下年賺16億日圓（約台幣3.2億元）成為知名企業家，並在近年定居杜拜。然而在美國與以色列攻擊伊朗、中東情勢緊張之際，她決定離開杜拜返回日本，昨日（8）宣布已經先抵達香港。

▲日女星MALIA.移居杜拜4年，過著富豪般的生活。（圖／翻攝自IG）

MALIA.在IG更新「Dubai→HK」的貼文，提及原本春假就計畫經香港返日，但因國際情勢突變，緊急聯繫香港好友，獲得對方一句「能飛就快來」的暖心回應，最終提前一週多平安落地。她也曬出與兒子貼額頭的溫馨合照，透露好友不僅提供住宿，還為孩子安排活動，讓全家在動盪時刻獲得身心安頓，並在文中寫道：「困難時有人對你說『來吧』，那份安心感無可取代。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受到中東緊張局勢影響，MALIA.提前春假行程，離開杜拜返回日本。（圖／翻攝自IG）

而MALIA.為了孩子的教育，2022年開始到杜拜定居，時常分享當地的豪奢生活。不料當地遇上飛彈威脅，連日來常聽到警報聲與疑似爆炸的聲響，孩子也改成線上課程。她表示杜拜市區目前沒有出現大規模混亂，沒有塞車，超市也正常營業，高爾夫球場也僅停業一天就重新開張，「偶爾聽見遠方傳來巨大的爆炸聲，那一瞬間仍會讓人感受到現實」。她相信當地政府的防衛體系，不過原本就有規劃春假回日本，因此決定提早出發。抵達香港的貼文曝光後，粉絲湧入留言「平安最重要」、「看到妳平安真的太好了」。

MALIA.決定移居杜拜的契機，是為了第三個兒子的教育。她希望住在居民90%為外國人構成的杜拜，能讓孩子「知道這個世界上有各式各樣的人」。她的兒子就讀杜拜的名門貴族學校，據說能夠說英語、日語、阿拉伯語、法語、西班牙語與葡萄牙語，並住在杜拜的高級住宅區，座駕是賓士旗下品牌—邁巴赫。而她過著富豪般的生活，是因為創立公司「ANELa GROUP」，經營服飾、美容、巴西式除毛與珠寶等事業，且19歲大兒子已於2023年有了孩子，她已經升格當阿嬤。