凱文爆常私約網美「蔡瑞雪只是其中之一」！被揭3話術 台中望族家世起底

▲男性時尚雜誌編輯長凱文和蔡瑞雪爆出不倫戀後，中部望族、豪門長孫的隱藏身分隨之曝光。（翻攝自凱文IG）



圖文／鏡週刊

已婚KOL、男性時尚雜誌編輯長凱文遭本刊踢爆，和「北一女神」蔡瑞雪赴北海道後再一起回男方家，兩人的不倫戀現形，隨後男方的留美背景也被挖出、被封為人生勝利組；但不只如此，其實凱文還是台中望族後代。

凱文在社交媒體上稱自己是「那個凱文」，本名王懷祖，以愛家的三寶爸形象在時尚圈聞名；據悉，和蔡瑞雪的緋聞曝光後，凱文已經辭去時尚雜誌編輯長的職位，只做到三月底就走人，旋即飛往美國定居，暫離眼前在台灣的紛擾。

▲凱文（右）接送蔡瑞雪（左）的賓士G系列豪車被暱稱為「大G」，市價新台幣700萬元起跳，顯示出他的不凡身家。



唯一男孫 隱形富三代

能讓凱文說不要就不要、拋開經營已久的時尚與公眾事業，來自於他隱形富三代身分的底氣；知情人士透露，凱文對外僅強調畢業於美國頂尖藝術學府「紐約視覺藝術學院」（School of Visual Arts）、自創時裝品牌等背景，但其實他的祖父是台中有名望族，從日治時期起就是中部望族。

經過多年發展，王家陸續開辦弘光科技大學、弘道老人福利基金會、幼兒園等事業，是橫跨醫療、教育的龐大集團。據悉，凱文還是家族中唯一男孫，被寄予厚望，即使暫時離開媒體圈，對他的生計也不會造成影響。

私約網紅 時尚界孫生

凱文對於自己的家世一直相當低調，許多在時尚圈與他共事多年的朋友，甚至都不清楚他的家族背景，直到此次風波後才陸續得知。雖家世顯赫又看似有圓滿的家庭，但據媒體報導，凱文經常傳訊息私約女網紅，而甜言蜜語都是複製貼上，大量撒網的行為甚至被糗封為「時尚界孫生」。

爆料者稱，凱文專打苦情牌，總是傾訴自己長年婚姻不幸福、被老婆情勒、壓力很大等博取同情，「我聽到的（私約對象）不是蔡瑞雪，蔡瑞雪應該只是他眾多對象之一，而且他居高位很容易讓人放下戒心。」如今隨著醜聞和望族背景一起曝光，凱文招來人生中最難堪的一刻。



