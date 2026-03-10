3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮 魔羯桃花陸續
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：解決棘手問題
感情：好朋友來相聚
財運：留心進場時機
幸運色：茶綠色
貴人：處女
小人：射手
雙子座 ♊
工作：排除一切誤會
感情：詩情畫意雅緻
財運：調整價值觀念
幸運色：深灰色
貴人：天秤
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：喜歡改變困難
感情：生活中有豔遇
財運：進場的好時機
幸運色：原木色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：從中脫穎而出
感情：桃花運陸續來
財運：忙碌賺取投資
幸運色：亮綠色
貴人：雙子
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：逆轉負面形象
感情：主動伸出援手
財運：業績突然暴增
幸運色：泥土色
貴人：水瓶
小人：摩羯
處女座 ♍
工作：懂得控制局面
感情：主動安排約會
財運：新的進財管道
幸運色：冰晶色
貴人：天蠍
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：積極提升技能
感情：溫馨浪漫約會
財運：完成階段目標
幸運色：亮橘色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：自然成功結緣
感情：表達關心之情
財運：金融交易賺錢
幸運色：藍紫色
貴人：摩羯
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：不怕困難挑戰
感情：熱情大方慷慨
財運：眼光精準獨特
幸運色：鵝黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：職場領導有方
感情：伴侶要求不多
財運：信任團隊判斷
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：進修補充技能
感情：感情細水長流
財運：有價證券得利
幸運色：淺棕色
貴人：獅子
小人：天秤
射手座 ♐
工作：順利擺脫混亂
感情：用心打扮自己
財運：骨董品賺大錢
幸運色：天空藍
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
