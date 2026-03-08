阿翔辣妻Grace宣布改名！常被誤會老一輩　「靠ChatGPT選名」尪傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

Grace在2011年嫁給男星阿翔，育有三個孩子，不時會在社群分享家庭日常。她在8日透露，自己的本名「龔淑卿」經常會引發誤會，於是下定決心改名，只是沒想到改名方式竟讓老公阿翔超傻眼。

▲阿翔的老婆Grace宣布改名。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace透露，自己某次去購物，店員詢問她是否有會員，結果將資訊提供後，對方看到她的名字竟一臉困惑地問：「這是妳媽媽的會員卡嗎？」讓Grace當場爆笑，連忙解釋卡片就是本人所有，店員則尷尬到臉立刻漲紅。

Grace坦言，其實自己從小到大，聽過無數次同學說「我媽媽跟妳名字一樣」，為了不再讓名字顯老，她突發奇想利用ChatGPT選新名字，「夢幻得亂七八糟的，想說以後20年以後『孫子可以說：阿嬤妳跟我同學一樣名字耶』。」

▲Grace坦言自己的本名經常會被誤認為是老一輩的名字。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

對此，阿翔感到既無奈又生氣，質問她為什麼不去給專業老師算名字。而Grace則認為，人生是自己的，沒有人可以幫她決定，「命運不是算出來的，是自己活出來的啊！」引不少網友表示認同。