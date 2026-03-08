許維恩切雙乳抗癌首曬疤！　「每一道都是勳章」樂觀喊：相信自己

記者蔡宜芳／綜合報導

女星許維恩因確診乳癌，在去年11月切除雙邊乳房並重建，目前恢復狀況良好。她在38婦女節這天，也首度曬出開刀的傷疤照，表示「每一道疤痕都是勳章」，坦然面對抗癌低谷，充滿正能量的發言感動許多網友。

▲許維恩日前坦言確診乳癌，在去年做了乳房切除及重建的手術。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

許維恩8日在社群大方曬出手術後留下的疤痕，寫道：「每一道疤痕，都是人生送給我們的勳章。」並表示由於自己患有蟹足腫，所以傷痕顯得更加深刻，「那些曾經走過的痛、經歷過的低谷、最後都變成了生命裡最珍貴的記號。」也時刻提醒她「原來我們都比自己想像的更勇敢」。

▲▼許維恩曬出術後疤痕。（圖／翻攝自Facebook／許維恩）

許維恩認為，要學會享受當下，相信宇宙所有的安排，都是最好的禮物，「只要你願意相信自己，整個宇宙都會慢慢為你鋪路。」面對各界的關心與祝福，她也暖心回應，表示每則訊息都有收到，也很感謝，「如果沒有一一回覆，真的很抱歉，但你們的愛，我都好好放在心裡。」

文末，許維恩也不忘將祝福送給所有的女性，祝大家38婦女節快樂，直說：「你們勇敢、善良、溫柔，同時又擁有無比強大的力量。願宇宙把滿滿的光與能量，都回送給這樣美好的你們。」