Lala才怒斬渣男「曖昧女突來私訊」　她曝對話開罵：綠茶別打擾我

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）日前證實與交往七個月的男友分手，主因是男方對感情不忠，讓她寒心痛斬戀情。她8日在曬出前男友曖昧對象的私訊，對方聲稱不知情，卻又自爆「曾留言恭喜」，讓Lala火大發文直說「綠茶不要再來打擾我」。

▲Lala日前證實剛結束一段戀情。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

在Lala公開的私訊截圖中，對方主動詢問前男友究竟做了什麼，並自爆男方「其實一直有約我」、「我不知道他有女朋友」。對此，Lala冷靜回應說：「可是他貼文應該蠻明顯的。」沒想到，對方竟自招看過貼文、留言「恭喜」過，自相矛盾的說詞讓Lala相當傻眼。

▲Lala在日前的發文中曾提到前男友對感情不忠。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala對此發文火大直說：「到底是什麼心態？」表示自己很多時候只是不想撕破臉，「我的教養讓我習慣對人溫和善良。但有些人！卻把別人的教養和退讓，當成自己可以沒有底線、沒有分寸、沒有道德的理由！」直指對方自私又沒邊界感的行為，已對她造成內心長久的傷害，「我一直都沒把話說破，但也請妳們不要太過份！」

▲Lala公開前男友曖昧對象的私訊。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

此前，一名男子公開和Lala的合照，並道歉承認自己有出軌行為，對Lala造成傷害。隨後，Lala也證實自己與該男子交往了七個月，雖然對方陪自己挺過喪父之痛，讓她一度燃起對愛情的希望，「但遺憾的是，陳先生所承認的行為，嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。」她的身心也因此受到很大的打擊。