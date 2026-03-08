海俊傑喪妻4個月暴瘦拄拐現身　募款救命不及曝「她每晚都在床邊」

記者蔡宜芳／綜合報導

香港演員海俊傑在去年11月淚崩為愛妻莫家慈籌醫療費，沒想到募得百萬才過19天，女方便撒手人寰，海俊傑也因此陷入悲痛之中。他6日難得現身公開活動，不但身形暴瘦、需要拄拐杖，他還表示自己幾乎每晚都會看到太太陪在床邊。

▲海俊傑和妻子在去年11月底天人永隔。（圖／翻攝自海俊傑微博及IG）

海俊傑在去年曾拍片求助，痛哭表示妻子的醫療費已經超出自己的負擔範圍，但因愛妻病情危急、必須在2天內動手術，才決定公開請求募資。後來，他雖受到各路名人好友、網友的支持，無奈愛妻卻不敵病魔逝世。

▲海俊傑曾公開為妻子籌醫藥費。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，海俊傑6日出席活動，被問到是否曾經夢到莫家慈？他坦言自己「不是在做夢時見到她」，而是幾乎每晚要睡覺的時候，就會見到愛妻站在旁邊笑著看他。雖然不知道是不是幻覺，但海俊傑覺得有感到安慰，也有對妻子說「我愛妳」。

據悉，海俊傑6日的慈善活動是因為早早就接下，所以他才撐著尚未康復的身體出席。而他也表示，因不想讓關心自己的人擔心，正在努力從負面情緒中走出、好好調養身體，會盡快回歸工作。

▲海俊傑和妻子的感情相當好。（圖／翻攝自Instagram／gabrielocean1117）