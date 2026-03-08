楊烈開唱蘇貞昌驚喜現身！　女星火辣助陣下秒「踉蹌險慘跌」

▲ 楊烈和愛女合唱。（圖／印太戰略智庫提供）



記者翁子涵／台北報導

「寶島歌王」楊烈今（8日）於台灣戲曲中心感性開唱，迎來「2026世界巡迴演唱會——自由之地」台北站第二場，鄭弘儀、蘇貞昌夫婦、李鑼都到髒聽歌，唱到感人名曲《多桑的笑容》時，難敵思親之情，楊烈當場淚灑舞台，他哽咽表示，父親在他心中「真的像是一座山那樣矗立」。

▲▼ 蘇貞昌夫婦、李鑼都到場力挺楊烈。（圖／印太戰略智庫提供）



楊烈回憶，兒時對父親的印象是敬而遠之，他說：「父親不苟言笑，我跟他在路上擦身而過也只是點個頭而已，你就知道我有多怕他。」即便如此，父親卻是他最強大的後盾。年輕氣盛時常在學校闖禍打架，父親總是默默幫忙「收爛攤子」楊烈分享父親早年經營米店，但在那個生活普遍艱辛的年代，父親的「生意經」完全不敵慈悲心。「有人來買半斤米，爸爸發現對方家境困難，就會直接送兩斤米。」楊烈笑說，父親賣米根本是在搞社會救濟，導致店鋪經營不久便宣告收攤。

下半場演出迎來驚險花絮，嘉賓鍾綺現身與楊烈對唱經典名曲〈思慕的人〉，鍾綺腳踩三吋高跟鞋、身穿華美長裙從二層舞台緩步而下，沒想到意外踩到裙擺一個踉蹌，所幸她反應快，硬是撐住身體「裝優雅」走完。

事後鍾綺苦笑自嘲：「是不是跌倒才會有新聞？我剛剛應該跌倒一下厚！」用機智化解尷尬。隨後她更化身小迷妹，激動直呼能跟偶像同台太夢幻，甚至大爆料：「烈哥全身都好香，他有擦很好聞的古龍水！」

