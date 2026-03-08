曹雅雯暴瘦「性感洩裸背」開唱！　真實體重曝光

▲曹雅雯展現超狂唱功。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后曹雅雯攜手國際指揮大師簡文彬，於3/7、8日一連兩天在衛武營國家藝術文化中心歌劇院舉辦大玩樂家5-《陳志遠&簡文彬&曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》，曹雅雯翻唱天后張惠妹經典〈You Make Me Free〉挑戰轉音極限成「雲霄飛車」大冒險，展現超狂唱功詮釋歡樂氛圍編曲彷彿置身大型迪士尼遊行。

▲▼曹雅雯和簡文彬完美共演。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）



提及這次歌單中最具挑戰性的歌曲，曹雅雯打趣笑說：「絕對是阿妹老師(張惠妹)的〈You Make Me Free〉，讓我又愛又恨！」她形容交響樂版的改編因為加入大量轉音與頻繁轉調，唱起來宛如像是坐雲霄飛車般驚險刺激，「根本是高難度轉音大考驗！」正因為改編後的歌曲聽覺層次細膩豐富，讓她在彩排時驚嘆連連，「這首歌重新改編後，到處都是驚喜！聽起來簡直就像迪士尼樂園的大型遊行，氣氛太過歡樂精彩，讓我好幾次在台上都差點想跟著跳起舞來，但隨即想到身上穿的是華麗長禮服，真怕當場把自己絆倒！」

曹雅雯談到這次與古典交響樂團全編制合作跨界演出，讓她直呼這是一場對抗「溺水感」的極限運動，在練團時間有限的狀況下，她特別向總監簡文彬索取指揮專用的「總譜」當作練唱「祕寶」，靠著在家自主練功及聽歌研究每一件樂器的順序與入歌點，「我得記清楚下歌前一個樂器是什麼，才能確保精準切入。有了這本總譜，就像是在驚濤駭浪中穿了『救生衣』一樣安心！」

為了這次開唱卯足全力準備的曹雅雯趁著年假與家人團聚時刻給自己放了一個禮拜的長假，透過「耍廢」與家族旅遊讓自己充分充電，她透露在初三時特別安排了露營行程，帶著媽媽與經紀人的家人到苗栗山區享受山野生活的愜意，「那幾天每天都是吃吃喝喝及微醺的歡樂狀態，整整胖了一公斤！現在大概回到50公斤左右，雖然只胖了一點點，但身體狀況維持得非常好，反而更有體力應付接下來的高難度演出！」

展望馬年工作計畫，曹雅雯透露全新專輯目前已進入錄製收尾階段，更表示：「這次是華語專輯，曲風也有別以往，有很多新嘗試跟改變，敬請大家期待！」預告將於近期推出新單曲釋出的曹雅雯更宣布今年將規劃多場大型專場活動，「期待在不久的未來帶著這些新作品站上舞台，與歌迷再次聚首，分享這些年做音樂的感動與初衷。」

