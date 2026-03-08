樂天美女總監氣喘提早返台　「機長報喜贏韓國」全機歡呼慶祝

記者蔡宜芳／綜合報導

樂天女孩舞蹈總監陸筱晴日前到東京巨蛋觀看2026年世界棒球經典賽（WBC），不料，7日竟在賽前突發氣喘，所幸有台灣球迷的熱情幫助，她才暫時獲得舒緩。而陸筱晴8日透露，因氣喘的關係，必須提前返台治療，她也分享在機上聽到機長報喜的影片，直呼：「中華隊太棒了！」

▲陸筱晴在日本氣喘發作。（圖／翻攝自Threads／sunnie_cat0111）

陸筱晴表示，在機場候機時，身邊有許多台灣人都在持續追蹤台韓大戰的狀況，得分時還會一起歡呼，不過登機時，比賽還未結束，所以不知道結果。然而，飛機起飛前，機長透過廣播報喜告知「台灣勝出」，全機的人都一起開心歡呼，讓陸筱晴相當感動。

▲▼陸筱晴在登機後聽到機長報喜。（圖／翻攝自Threads／sunnie_cat0111）

此前，陸筱晴在台灣對上捷克的比賽前，因氣喘發作而上網求助，所幸很快地就收到台灣球迷提供的吸入性擴張劑。後來，她在比賽中途又再度發作，無奈之下只能放棄觀賽、直奔急診，就醫後被醫生初步診斷是花粉誘發的氣喘。

▲陸筱晴因氣喘發作，緊急發文求助。（圖／翻攝自Threads／sunnie_cat0111）