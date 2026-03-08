阿翔砸雞蛋火力全開！籃籃衣服全遭殃　激烈場面曝光

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到桃園八德的大和福安宮錄影，本宮供奉的土地公是從新北烘爐地請來坐鎮的主神，神威顯赫，是當地居民祈福求平安的重要信仰中心。由於再過幾天就是伯公聖誕千秋，製作單位特別設計「剩蛋快熱」遊戲為土地公暖壽。藝人分成兩隊，每回合各派出一名代表，挑選一顆雞蛋互砸對方的頭，若是生蛋即可得一分，熟蛋則零分，分數高的隊伍獲勝。

▲ 《綜藝大集合》來到桃園八德的大和福安宮錄影。（圖／民視提供）

首回合由林輝煌對上ROCK，林輝煌率先砸出生蛋，替隊伍拿下第一分；第二回合則由藍波成功搶下一分。戰況一路激烈，接著賴慧如對上郭忠祐，兩人互不留情往對方頭上砸蛋，但沒想到兩顆都是熟蛋，本局以平手作收。最後由阿翔與籃籃上場PK，兩人互砸氣勢十足，籃籃先將雞蛋狠狠砸在阿翔頭髮上，阿翔也不甘示弱全力回擊，力道過猛讓籃籃衣服沾滿蛋液。最終阿翔隊勝出，成功抱走6000元獎金。

▲▼阿翔、籃籃互不相讓。（圖／民視提供）

接下來進行的遊戲是「舞蹈花甲台灣巡迴賽」，每組由兩位藝人與兩位觀眾組隊。第一棒藝人先跳舞出題給觀眾模仿，再由觀眾將舞步傳接給下一位隊友，一路接力到最後一棒。最終由第一棒藝人與最後一棒藝人同時跳舞，比對舞步是否一致，傳接最成功的隊伍即可晉級。

第一組由籃籃出題，原以為觀眾會手足無措，沒想到第一棒媽媽模仿得相當到位，但接棒的安汝卻誤解舞步方向，讓整段舞蹈逐漸走樣，最後一棒董至成與籃籃跳出完全不同的舞步，逗得全場笑聲不斷。第二組則由擁有舞蹈底子的藍波出題，複雜舞步讓第一棒媽媽當場傻眼，但仍努力將舞步傳接給ROCK。ROCK成功搶救部分動作，卻讓接棒的阿伯滿頭問號。

▲「舞蹈花甲台灣巡迴賽」逗樂全場。（圖／民視提供）



最後一組由胡瓜出題，他為了增加難度加入多段地板動作，跳完後自己也累到氣喘吁吁。不過這組參賽者表現亮眼，舞步傳接相當接近原版，只可惜最後一棒劉璇沒有完全抓到精髓，僅跳出一半相似動作。最終仍由胡瓜組順利晉級決賽。