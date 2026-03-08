東京巨蛋9成5都台灣人！八點檔男星親睹「台灣扳倒南韓」現場情況

記者黃庠棻／台北報導

男星游書庭外型帥氣、身材精壯，2025年主演BL短劇《一拍即合》累積了許多粉絲，還曾參演台劇《愛的榮耀》、《台灣X檔案》等，私底下他還經營YouTube頻道「游書庭-瘦身有氧」。近日，游書庭帶著母親飛到東京觀看WBC經典賽不僅巧遇綜藝大哥胡瓜，他也在8日親睹中華隊與韓國隊的精彩比賽。

▲台劇男星游書庭。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰延長賽以5比4險勝韓國，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要一勝。有許多台灣藝人都到現場加油，其中游書庭則是帶著媽媽一起入場，他興奮地在賽後發文「這局的精彩程度完全無法濃縮在短短一篇文裡，太過於轉折！電影劇本都不敢這麼寫，四場經典賽真的今天的最誇張，心情像坐雲霄飛車一樣九彎二十八拐」。

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

游書庭親睹了這一場熱血棒球比賽，分享心情「中華隊敲出第一支全壘打後，全部的台灣人興奮到模糊、士氣無敵暴漲」，雖然接下來的戰況緊張，最終仍由中華隊拿下勝利，一旁的母親還開心到哭了，他直呼「今天的東京巨蛋依然是台灣人的主場，我們的士氣、我們的歌聲響徹巨蛋，九成五都是台灣人」。

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

不僅如此，游書庭表示雖然韓國對落敗，且加上韓國到巨蛋朝聖的人雖然比較少，僅有小小一區，但對手「應援聲卻是大聲到全場都聽得很清楚，我覺得體育精神真的很令人感動，贏也感動輸也感動，現場凝聚了好大的能量」。

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）