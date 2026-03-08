ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

才爆告別式被禁！陸元琪再吐內幕
中華隊「晉級剩1條路」有難度
薔薔將登巴黎時裝周「胸下挖空」超辣
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

永井 瑪麗亞 蔡瑞雪 Lala 舒華 楊烈 潘越雲 神田

東京巨蛋9成5都台灣人！八點檔男星親睹「台灣扳倒南韓」現場情況

記者黃庠棻／台北報導

男星游書庭外型帥氣、身材精壯，2025年主演BL短劇《一拍即合》累積了許多粉絲，還曾參演台劇《愛的榮耀》、《台灣X檔案》等，私底下他還經營YouTube頻道「游書庭-瘦身有氧」。近日，游書庭帶著母親飛到東京觀看WBC經典賽不僅巧遇綜藝大哥胡瓜，他也在8日親睹中華隊與韓國隊的精彩比賽。

▲游書庭到日本看WBC，巧遇胡瓜一家人。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

▲台劇男星游書庭。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰延長賽以5比4險勝韓國，寫下隊史在經典賽首度擊敗韓國的重要一勝。有許多台灣藝人都到現場加油，其中游書庭則是帶著媽媽一起入場，他興奮地在賽後發文「這局的精彩程度完全無法濃縮在短短一篇文裡，太過於轉折！電影劇本都不敢這麼寫，四場經典賽真的今天的最誇張，心情像坐雲霄飛車一樣九彎二十八拐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

游書庭親睹了這一場熱血棒球比賽，分享心情「中華隊敲出第一支全壘打後，全部的台灣人興奮到模糊、士氣無敵暴漲」，雖然接下來的戰況緊張，最終仍由中華隊拿下勝利，一旁的母親還開心到哭了，他直呼「今天的東京巨蛋依然是台灣人的主場，我們的士氣、我們的歌聲響徹巨蛋，九成五都是台灣人」。

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

不僅如此，游書庭表示雖然韓國對落敗，且加上韓國到巨蛋朝聖的人雖然比較少，僅有小小一區，但對手「應援聲卻是大聲到全場都聽得很清楚，我覺得體育精神真的很令人感動，贏也感動輸也感動，現場凝聚了好大的能量」。

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

▲游書庭到日本看WBC。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

游書庭

推薦閱讀

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

23小時前

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

11小時前

WBC／台灣對戰韓國！大咖韓偶像驚喜開球　粉絲認出：他來過台灣

WBC／台灣對戰韓國！大咖韓偶像驚喜開球　粉絲認出：他來過台灣

7小時前

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

8小時前

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

5小時前

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

3/6 14:17

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

20小時前

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

5小時前

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

3/7 18:59

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

8小時前

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

21小時前

「中職最正MC」登經典賽大螢幕！0包袱特寫全被拍 笑哭：怎麼都這種

「中職最正MC」登經典賽大螢幕！0包袱特寫全被拍 笑哭：怎麼都這種

7小時前

熱門影音

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強
經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！

施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使

舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使
Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料

趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

楊烈開唱蘇貞昌驚喜現身！　女星火辣助陣下秒「踉蹌險慘跌」

15分鐘前0

真夫妻台上合體！方宥心被尪爆「在家洗澡情趣」　黃鐙輝一圓歌手夢

21分鐘前22

樂天美女總監氣喘提早返台　「機長報喜贏韓國」全機歡呼慶祝

28分鐘前0

曹雅雯暴瘦「性感洩裸背」開唱！　真實體重曝光

1小時前0

阿翔砸雞蛋火力全開！籃籃衣服全遭殃　激烈場面曝光

1小時前20

比真洞房還火熱！張凌赫低吼：把我衣服脫了　自加曖昧細節撩田曦薇

1小時前0

蔡阿嘎祭WBC門票實測「台人多愛玩脆」　結局超溫暖：這就是台灣人

1小時前10

Apink想唱大巨蛋「邀粉絲1人帶30人」　初瓏：太常來你們會煩嗎？

2小時前0

南優賢來台拍實境！爬山突下傾盆大雨　無助反應全被拍

2小時前11

東京巨蛋9成5都台灣人！八點檔男星親睹「台灣扳倒南韓」現場情況

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶
    23小時前248
  2. 蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了
    11小時前88
  3. WBC／台灣對戰韓國！大咖韓偶像驚喜開球　粉絲認出：他來過台灣
    7小時前6
  4. 直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動
    8小時前104
  5. 直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁
    5小時前162
  6. 45年傳奇歌后潘越雲突宣布新身分
    3/6 14:176
  7. 國光女神遭劈腿求助　醫聽對方行徑驚呆
    20小時前1410
  8. 中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網洗版謝嘎哥
    5小時前4410
  9. GQ編輯長「那個凱文」遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職
    3/7 18:592224
  10. 台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」
    8小時前142
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合