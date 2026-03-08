秋葉原動漫祭搬來台灣！連辦3天「入場只要280元」還有女僕咖啡廳

記者吳睿慈／綜合報導

喜歡動漫、Cosplay、遊戲、IP的粉絲有福了！「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」將把原汁原味的秋葉原搬到台北松菸文創園區，並找來日本第一Coser Enako擔任形象大使，將於4月3到5日展開為期3天的盛大活動。

▲Enako擔任形象大使。（圖／2026 A.C.F秋葉原動漫祭提供）

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」4月3日早上10點半在台北松菸文創廣場舉行盛大開幕式，現場更規劃了夢幻級的圍拍活動，當天Enako 將親自詮釋KUREHA紅葉女僕，焦曼婷、阿兆與hiko同台亮相，焦其中曼婷將以挑戰女扮男裝的角色「Vector 向量繪師」驚豔現身，人氣 Coser阿兆擔綱「KITSUNEKON宙狐巨星」，Coser hiko則扮演「Alpha 起源玩家」， 以及特攝專業Coser究極出演「Wonder Knight 幻夜騎士」，絕對是攝影玩家不容錯過的快門焦點。

▲▼秋葉原動漫祭這次包下5倉與粉絲互動。（圖／2026 A.C.F秋葉原動漫祭提供）



為了讓每一位購票入場的動漫迷擁有最沉浸的體驗，活動一口氣包下松菸5個倉庫，二倉「潮品區」、三倉「電玩區+偶像據點」、四倉「女僕喫茶區」、五倉「主舞台」以及北向製菸工廠的「同人區」；每日每倉都有不同的活動。

現場還有來自秋葉原的正統治癒「女僕喫茶區」提供心靈馬力補給站，由日本傳奇女僕店@Home Cafe原班人馬駐點，讓你不必飛東京，就能體驗最正宗的萌萌魔法為你加油。

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」門票已於3月8日正式開賣，「R半倉票券」只要280元就能在A區「二至五倉」和「B區同人館」擇一館入場，無法跨區；「SR單日一般券」390元可於4月3日到5日展期間，擇一日進入A、B兩區，當日不限次數跨區通行；「SSR三日全域券」950元為3天通行證，A、B兩區展館連續3日不限次數入場、專屬女僕館排隊通道 。動漫演唱會為單獨購票，聲優見面會則需先持有包含「A區」的展區通行票資格才能夠票，詳情請洽全台7-11 ibon機台或ibon 售票系統。