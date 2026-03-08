韓「怪物投手」柳賢振14年前錄《RM》　錄一半「被通知進軍大聯盟」

記者吳睿慈／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）賽事全球關注，台灣8日打贏韓國，更是令全台球迷振奮不已，也同步掀起韓國隊選手的身份起底。其中，「王牌投手」柳賢振其實對於台灣熱愛看韓國綜藝節目的觀眾不陌生，他有著傻萌的魅力，在加入美國大聯盟前，2012年11月人剛好在錄製《Running Man》，當下收到大聯盟的邀約，至今都還是粉絲熱議的話題。

▲「怪物投手」柳賢振當年加入美國大聯盟前，錄《Running Man》途中收到邀約，節目全程錄下來。（圖／記者林敬旻攝）

柳賢振2013年在正式加入美國大聯盟前，其實是《Running Man》嘉賓常客，塊頭雖大，但性格呆萌又老實，而他2012年11月出演「超能力棒球」特輯，錄影錄到一半，手機簡訊便傳來通知，球團同意讓他挑戰大聯盟，沒多久後，他就正式簽約給道奇，展開職涯的美國職棒大聯盟之旅。

▲▼柳賢振14年前錄《RM》錄一半，收到球團通知表示他有機會進軍美國大聯盟，後來也真的簽約成功。（圖／翻攝自《Running Man 》YouTube）



這幕令觀眾難以忘懷，而台灣8日打贏韓國，「怪物投手」柳賢振同樣有現身球場上，球迷看到他的身影直呼「忘不了他《Running Man》錄影錄到一半被簽入大聯盟」，有趣的是，他當年出演《Running Man》時，必須撕下所有成員的名牌，途中更崩潰喊著：「這比訓練還累！」令觀眾會心一笑。

柳賢振於2013年到2019年效力於洛杉磯道奇，後來2020年到2023年簽給多倫多藍鳥隊，2024年回到韓華鷹，而他的職涯中也多次與台灣交過手，受封「台灣殺手」，這位韓國選手對於球迷並不陌生。