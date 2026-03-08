富邦啦啦隊女神「衣服整件透視」海外慶生！解放泳衣⋯超辣上圍被看光

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她7日便在社群網站上傳一段前往普吉島慶祝生日的影片，火辣造型至今已吸引3.2萬人朝聖按讚！

畫面中，可以看到慈妹身處於陽光明媚的海灘，她放下一頭及腰長髮，頭戴一頂波浪寬簷的編織草帽，充滿了濃厚的度假風情。在服裝方面，她外頭罩著一件白色的長袖蕾絲透視罩衫，若隱若現的鏤空材質，為整體造型增添了幾分浪漫氛圍。

格外掀起討論的是，慈妹內搭了一件大地色系的繞頸式比基尼，泳裝上還印有精緻的深色葉片圖騰。泳衣的剪裁設計不僅讓她大方展露出傲人上圍，也完美襯托出她纖細手臂與平坦的腹部線條，展露出平時深藏不露的好身材。

事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。