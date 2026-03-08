瑤瑤背心太低胸！一彎腰「超兇上圍掉出來了」遊韓被看光事業線

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近前往南韓旅遊，7日把握空檔在社群網站上傳一系列上咖啡廳的側拍照，超有料的好身材立刻吸引大批網友按讚朝聖！

▲瑤瑤的背心超低胸。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



照片中，可以看到瑤瑤身處於一間佈置著青苔石景的質感咖啡廳中，她放下一頭浪漫的黑色長捲髮，下半身穿著優雅的黑色長裙，搭配個性十足的黑色厚底綁帶靴。而在上半身的搭配上，她選擇了一件純白色的蕾絲深V背心，外頭罩著一件黑色的短版綁帶針織外套，以經典的黑白配色展現出氣質又休閒的氛圍。

▲瑤瑤最近在南韓遊玩。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



不過，當視線拉近到瑤瑤在窗邊座位享用甜點的特寫照時，這套穿搭的「火辣亮點」才真正顯露無遺。由於內搭的白色蕾絲背心領口極低，完美襯托出她的豐滿上圍與深邃事業線。尤其當她單手托腮、身體微微向前傾斜時，呼之欲出的好身材更是讓人大噴鼻血，性感指數瞬間破表。

▲瑤瑤辣露事業線。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



在另一張照片中，瑤瑤刻意讓外搭的黑色小外套一邊微微滑落至肩膀下方，不經意地露出白皙嫩肩，更增添了幾分慵懶誘惑的氣息。她面對鏡頭時而露出甜美微笑，時而展現優雅氣質，將「天使臉孔、魔鬼身材」的反差魅力發揮得淋漓盡致。

▲瑤瑤秀出肩頸線條。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）