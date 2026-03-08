市民大道目睹「小柴狂奔橫跨馬路」倒地送醫！　女星發文急尋失主

記者陳芊秀／綜合報導

藝人李宣榕今（8）日發文緊急求援！她透露在台北市光復南路與市民大道交叉口，目睹一隻黃色柴犬疑似受驚，在車水馬龍的馬路上瘋狂奔跑，後方一名年輕男主人雖手持「空掉的牽繩」拼命追趕，卻因紅綠燈阻隔與體力差距，眼睜睜看著愛犬消失在車流中。李宣榕隨即騎摩托車展開「尋狗大戰」，目擊狗狗已送往醫院，急需失主現身。

▲李宣榕在市民大道發現柴犬狂奔後倒地送醫，發文急尋失主。（圖／翻攝自臉書）

驚險瞬間！黃柴無視車流橫衝直撞

李宣榕當時騎著摩托車，見到黃色柴犬完全不會看車，一路從光復南路橫跨市民大道，往五段方向狂奔。當時男主人因紅燈受阻，根本追不上狗狗的速度。她騎車兩次待轉，沿著市民大道五段一路找尋，深怕毛孩發生意外。

找到狗狗了！躺在人行道由熱心民眾守護

最終李宣榕在市民大道與東興路口的人行道旁發現一群人圍觀。她直覺就是那隻走失的柴犬，趨前一看，狗狗正虛弱地躺在那邊，旁邊已有熱心民眾正在討論送醫事宜並找尋主人。

請主人快去醫院

為了讓主人安心，李宣榕隨即折返原點（市民大道光復南路口）尋找那位年輕男主人，甚至擴大範圍至光復南路、八德路沿路搜索，遺憾的是，主人疑似因追丟而不知去向。為此她火速發文告知狗狗被送往「太僕醫院」，請主人快到醫院。

【李宣榕全文】

（急）剛剛騎摩托車在光復南路市民大道交叉口，突然有隻黃色柴犬狂奔，年輕男主人手上拿著空掉的牽繩追著柴犬，結果狗狗一路橫跨馬路，不會看車，一路往市民大道五段狂奔，主人碰到紅燈根本追不到，我待轉又待轉邊禱告一路往市民大道五段找找看，不知道能否找到狗狗，畢竟等紅綠燈狗狗都不知道往哪走，結果最後看有一群人圍著，在市民大道和東興路的人行道那邊，直覺是那隻狗狗，狗狗躺在那邊，旁邊的人在找主人和討論送醫，我跟那群人說我再折返去找主人，結果一路待轉再待轉，主人可能也不知道狗狗跑去哪，我原路回最一開始看見他主人的地方（市民大道光復南路口），已經找不到了，又再光復南八德路沿路找找看主人，還是沒找到，希望他主人知道目前狗狗被送到太僕醫院（臺北市松山區南京東路五段286號），希望可以透過社群趕緊聯絡到他主人快到醫院去。