DAY6林口開唱「2天吸1萬8千人」　中文約定下次再回來

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團DAY6迎來出道10週年，他們睽違7年回歸台北開唱，本週末帶著世界巡迴 《DAY6 10th Anniversary Tour in TAIPEI》 在林口體育館連唱二天，2晚演出共吸引1萬8千名粉絲，現場座無虛席，氣氛熱血沸騰。再次來到台北開唱，他們中文不斷道謝「我愛你們 」，最後甚至用中文許願「約好了 」，下次再回來！

▲DAY6連續兩天在林口體育館開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



DAY6在全場尖叫聲中緩緩登場，以歌曲〈Time of Our Life〉揭開序幕，煙火紙花瞬間噴射而出，立刻點燃全場情緒，接著他們帶來〈HAPPY〉、〈Welcome to the Show〉、〈You Were Beautiful〉等經典歌曲，更從主舞台唱向延伸舞台與小舞台，拉近與歌迷之間的距離。

▲看到滿場星星應援，DAY6感動不已。（圖／Live Nation Taiwan提供）



在唱到〈Maybe Tomorrow〉時，台下滿場星星應援超感動，團員們忍不住問：「你們是星星嗎？」溫暖互動讓現場氣氛更加感人，看到全場熱烈回應，Young K忍不住感動說：「時隔7年6個月，我們終於重返台北了！是真的嗎？」元弼深情告白：「自從上次在高雄是1年2個月，再跟大家見面，那台北隔7年6個月，我愛你們。」

▲DAY6與歌迷相約下次再見。（圖／Live Nation Taiwan提供）



演唱會進入尾聲，Young K 貼心叮嚀：「要好好吃飯，多多睡覺，快快樂樂、幸福地過生活，好嗎？」元弼開心表示：「謝謝你們，我們真的好久沒在這裡開演唱會了，謝謝你們給了很多應援！你們今天美呆了！」度云也感性地說：「很愛你們，沒想到這麼久沒來，你們還是那麼支持我們，謝謝。」晟鎮則幽默表示：「今天能夠在台北演出我真的非常高興，以前來都會哭得一把鼻涕一把眼淚，現在變大叔了，但還是很感謝你們一直為我們加油，今天真的很愉快。」

最後在最感人的彩虹燈海應援〈Congratulations〉及一連串安可曲，演唱會完美落幕，全場歌迷沉浸在滿滿感動之中。