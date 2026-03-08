一隻阿圓滑雪脫了！比基尼包不住超兇上圍「走光南半球」事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有93萬人追蹤。不時會與粉絲分享生活的她，7日便在社群網站上傳了一系列於日本拍攝的滑雪辣照，至今已吸引3萬人按讚朝聖！

▲一隻阿圓走光南半球。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到一隻阿圓原本穿著相當保暖的滑雪裝備，黑色系的寬鬆滑雪服，腳踩黑色雪靴。為了禦寒與安全，她的頭上戴著一頂粉紫色毛帽，外頭再罩著一頂白色的滑雪安全帽，並將護目鏡往上推至頭頂，整體造型帥氣又充滿戶外運動氣息。

▲▼一隻阿圓原本包緊緊。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



但格外掀起討論的是，一隻阿圓還脫去了厚重的滑雪外套，大方露出內搭的黑底白邊比基尼，秀出豐滿上圍與深邃事業線，由下往上拍的邪惡視角，讓南半球被看光光。

▲▼一隻阿圓內搭穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」