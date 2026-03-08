ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
才爆告別式被禁！陸元琪再吐內幕
中華隊「晉級剩1條路」有難度
薔薔將登巴黎時裝周「胸下挖空」超辣
真夫妻台上合體！方宥心被尪爆「在家洗澡情趣」　黃鐙輝一圓歌手夢

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2026年首檔作品音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》集結多位金獎級創作者與實力派演員。編劇詹傑曾以《刺蝟男孩》獲第49屆金鐘獎戲劇節目編劇獎，並以《植劇場－花甲男孩轉大人》入圍第53屆金鐘獎。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

導演楊景翔近年深耕音樂劇創作，2025年以《五木大學－夜の女王櫻子媽媽》入圍第1屆臺北戲劇獎最佳音樂劇、最佳男主角與最佳女主角。編曲暨音樂執導王希文為台灣當代音樂劇重要推手，曾操刀多部膾炙人口的影視作品，包括《總舖師》、《十二夜》、《翻滾吧！阿信》等，創作實力備受肯定，作品多次入圍三金並曾獲得金鐘獎。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

演員陣容包括金鐘獎多次提名的方宥心、入圍第1屆臺北戲劇獎音樂劇類男演員獎的王為，以及跨足影視與舞台的黃鐙輝。黃鐙輝近期以電影《左撇子女孩》入圍第62屆金馬獎最佳男配角，該片並獲選代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎，演技備受肯定。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

今（8）日同步釋出音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》開場曲〈乾杯乾杯（2026）〉，由全體演員熱鬧合唱揭開序幕，為整部音樂劇敲響歡快、充滿節奏與生命力的序章。音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》從歌手許富凱專輯《五木大学》的音樂世界出發，結合日式酒店文化田調故事，發展成融合台語歌謠與演歌情懷的音樂劇作品，透過歌曲唱出條通夜生活裡的愛、孤單與人生片段。作品由瘋戲樂工作室推出，歷經三年創作與舞台累積，從首演後持續修整，推出全面升級的「二代目」版本，在劇本細節、音樂編曲與樂隊編制上皆重新調整，希望帶來更貼近人物情感的舞台呈現。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

本次演出由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置。4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭演出。同時全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運，展現高度表演能量。本次演出也特別規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾將能坐在舞台沙發區近距離觀看演出，彷彿成為Sakura酒店的一份子，與演員與樂手同處夜晚之中。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

首次加入音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》的黃鐙輝，在劇中一口氣挑戰三個角色，包括駐唱歌手、黑道小弟以及日本客人。他笑說自己多年來其實一直對外釋出「我是歌手」的訊號，如今終於被劇組接收到「能夠在舞台上唱歌、完成夢想，當然要接下這個演出。」

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

對於一人分飾三角的表演挑戰，黃鐙輝表示每個角色都有不同的表演方式，其中最困難的是飾演日本客人，因為必須練習帶有日本語感的國語口音。他也透露自己其實看過許富凱演出的版本，一開始難免感受到來自「金曲歌王」的壓力，不過主創團隊也不斷灌輸他心靈雞湯，表示他本身就是一位具有音樂天份的演員，只要順著角色出發，自然能將歌曲詮釋得動人。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

這次演出對黃鐙輝而言也像圓了一個音樂夢，他笑說如果未來有機會推出自己的專輯「那真的人生無憾了。」談到作品魅力，黃鐙輝認為《櫻子媽媽與她的三個男人》是一部輕鬆、易懂又充滿情感的作品，觀眾走進劇場後，很容易在櫻子媽媽的酒吧裡一起哭、一起笑，而每位觀眾也都像是酒吧裡的貴客與老朋友。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》找來方宥心、王為、謝孟庭、黃鐙輝、凱爾等人演出。（圖／瘋戲樂工作室提供）

在本次卡司中，王為與方宥心這對夫妻檔的合作也成為舞台亮點。兩人其實在還不是情侶時就曾多次合作演出，彼此對表演節奏與習慣相當熟悉。方宥心表示，因為王為很了解她的表演習慣，常能幫她看見自己沒注意到的盲點。

王為則說，兩人合作次數多，彼此知道什麼時候該給對方助力或推力，因此在舞台上反而更自在。兩人甚至會把排練延伸到生活之中。王為笑說，方宥心是遇到問題就想立刻解決的個性，因此有時候他正在洗澡或上廁所，她也會突然衝進來討論劇本「聊著聊著就開始排戲」。

