才爆告別式被禁！陸元琪再吐內幕
中華隊「晉級剩1條路」有難度
薔薔將登巴黎時裝周「胸下挖空」超辣
比真洞房還火熱！張凌赫低吼：把我衣服脫了　自加曖昧細節撩田曦薇

記者黃庠棻／台北報導

由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》甫開播隨即攻佔各大熱搜榜，雪地撿夫的浪漫開場跟先婚後愛的甜蜜小夫妻日常，成功帶起追劇話題，兩位主演不僅顏值契合，溢出螢幕的CP感更讓粉絲嗑到上頭。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

值得一提的是，為劇量身打造主題曲〈我對緣分小心翼翼〉的林俊傑，在首播當（6日）也驚喜現身主演群直播分享創作靈感，為劇集再添話題熱度，使《逐玉》開播後討論持續延燒，成為近期備受關注的古裝劇之一。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇裡，樊長玉的父母慘被山賊殺害後，她便遭無情退婚，對方媽媽甚至到處散布她是天煞孤星的流言；謝征為了躲避追查並幫助長玉保住祖宅，於是點頭答應假扮她的入贅夫婿。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

未料，前未婚夫在得知樊長玉即將成婚後，竟半夜登門表示願意娶她為妾，遭到拒絕後更在婚禮當天鬧場，試圖羞辱樊長玉，渣男行徑令人火冒三丈。所幸謝征在關鍵時刻挺身而出替長玉出頭，讓不少觀眾直呼解氣，紛紛留言表示「這個贅婿不但帥，還特別護妻」，角色沉穩又霸氣的氣場，也讓張凌赫被封為史上最帥贅婿。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

除了爽感劇情，張凌赫跟田曦薇的臉頰吻戲也在播出後迅速登上討論榜，而官方釋出的花絮更揭露了這場戲的誕生過程。原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，他要田曦薇在親他之前，先把他的臉掰過去，這個動作讓原本單純的親吻多了俏皮與曖昧的氛圍，導演看過之後認為效果非常自然，決定把這個版本保留在正片中。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

花絮曝光後，觀眾紛紛表示這個小動作甜度爆表，甚至有人形容是今年古裝劇中最自然的一場臉頰吻。在第5集中，兩人還上演假洞房橋段，新婚之夜，長玉發現大伯與大伯母躲在門外試探兩人是否是假結婚，為了不露餡，她只好與謝征同床共枕，兩人從生硬的貼臉互動到逐漸靠近，情緒層層推進，謝征甚至低聲說出「把我衣服脫了」，曖昧氣氛急速升溫。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

導演在拍攝時採用留白手法，例如以燭光剪影呈現動作、放大呼吸聲與細微表情，讓畫面更具想像空間，播出後觀眾紛紛激動表示這段戲比真洞房還撩人，話題更迅速登上社群熱搜。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

其實，早在2023年的愛奇藝尖叫之夜活動上，張凌赫跟田曦薇就曾同框亮相，當時兩人互動自然，還有粉絲為兩人創作CP故事，如今從粉絲幻想到官配成真，不少人都感到相當興奮，對於觀眾的期待，張凌赫笑說：「大家開心就好，謝謝大家。」田曦薇則表示，希望最後呈現的作品不會辜負大家。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

張凌赫跟田曦薇在劇中各有不少動作戲，田曦薇苦練棍法與雙刀，而張凌赫則練習長刀與長槍，兩人在排練場反覆練習動作，從基本步法到兵器運用都十分認真，張凌赫在完成高難度動作的練習後笑稱，就等現場見證奇蹟了。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

這些訓練成果也在劇中一一呈現，劇裡長玉面對大伯帶人闖入家中，試圖搶奪祖宅，她霸氣地拿起棍子擊退多名混混，讓觀眾看見角色的堅韌與魄力；而謝征雖然負傷，仍在關鍵時刻出手相助，兩人配合默契十足。令觀眾更加期待後續兩人在戰場殺敵的戲份。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

除了張凌赫跟田曦薇的高顏值CP組合吸睛外，《逐玉》也請來金曲歌王林俊傑演唱主題曲〈我對緣分小心翼翼〉，他在劇集宣傳直播中驚喜現身，分享創作歌曲的靈感，他表示自己最初看到劇集片花時，印象最深的是開場殺豬妹的畫面，田曦薇聽完立刻驕傲地說「就是我！」林俊傑透露，他希望透過旋律呈現劇情帶來的溫暖與浪漫，因此在創作時特別強調柔和的情感氛圍。

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由田曦薇、張凌赫主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

林俊傑還在直播中小唱了一段副歌，田曦薇更化身小歌迷，看見他出現時，先是不敢置信地問「這是AI嗎？」確認是真人後，她馬上催促林俊傑開演唱會，還大讚他說話跟唱歌一樣好聽，張凌赫則笑著調侃她，要她等等去看回放，看看自己見到偶像前後判若兩人的反應，逗得現場笑聲不斷。《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。

逐玉田曦薇張凌赫

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

23小時前

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

11小時前

WBC／台灣對戰韓國！大咖韓偶像驚喜開球　粉絲認出：他來過台灣

WBC／台灣對戰韓國！大咖韓偶像驚喜開球　粉絲認出：他來過台灣

7小時前

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

直擊／袁惟仁靈堂開放第2天！ 「超大咖天團」低調現身引騷動

8小時前

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

直擊／張宇消失8年現身了！ 「私下暖舉曝光」悲痛喊話袁惟仁

5小時前

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

3/6 14:17

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

20小時前

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣　網刷一排洗版：謝謝嘎哥

5小時前

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

3/7 18:59

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

台韓大戰開打「野生李多慧現身巨蛋」！側腰挖空穿超辣 看球大位曝光

8小時前

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

21小時前

「中職最正MC」登經典賽大螢幕！0包袱特寫全被拍 笑哭：怎麼都這種

「中職最正MC」登經典賽大螢幕！0包袱特寫全被拍 笑哭：怎麼都這種

7小時前

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強
經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！

施柏宇追星Lisa成功　台下告白她回應了！
鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使

舒華公布狗啃瀏海照　樂當桃園觀觀(?)大使
Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光

Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光
許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟

白鹿被說和王鶴棣長得像　笑喊：他是我表弟
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料

趙露思放棄擺攤了！　算完利潤後認清：我不是那塊料
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

林襄自招200萬臉「沒那麼容易走心」　心疼籃籃.陳詩媛：大家口下留情

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

王鶴棣《以愛為營》脫衣洗澡了！　白鹿撩不動...學騎馬反被整XD

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

