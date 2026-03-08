AI短劇《霍去病》3千元拍80集是假的！導演發聲澄清…還原5大真相

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近期AI短劇討論度激增，部分陸網提及AI短劇《霍去病》畫面氣勢磅礡，且幕後以3人團隊、3000人民幣製作80集，引發全網瘋傳討論。然而《霍去病》導演楊涵涵近日在社群緊急發聲澄清，製作成本3000人民幣、3人團隊等說法全部失實。

▲AI劇《霍去病》導演發聲澄清！花3000人民幣做出80集短劇與事實不符。（圖／翻攝自微博）

楊涵涵透過抖音發出澄清影片，指出《霍去病》的成本3000人民幣指的是算力成本，不包含人力成本，且團隊也不是3個人，有將近20個小夥伴，外界好奇《霍去病》有80集？導演表示《霍去病》目前只有兩個版本一個4分多鐘，一個6分多鐘。導演團隊花了48小時製作，但也不包含吃飯睡覺，指的是工作時間，並非指在5天內完成，最後使用的AI工具是「納米漫劇流水線」完成所有的影片生產過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演楊涵涵澄清，3000元是算力成本，不包含人力成本。（圖／翻攝自微博）

▲《霍去病》楊涵涵表示，工作夥伴不只3人，有20個小夥伴。（圖／翻攝自微博）

《霍去病》其實並非完整AI短劇，在導演楊涵涵的社群平台發表了4分鐘版，然而全網瘋傳討論下，也引發相關業界陷入焦慮，當地影視製作公司遭質問「為何無法實現低成本高產」，導演為此緊急拍影片澄清說明。

▲《霍去病》目前有兩個版本，導演楊涵涵在社群平台發表4分鐘版，並非是網傳的80集。（圖／翻攝自微博）