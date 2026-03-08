宋智孝創業內衣品牌受挫　「一天只賣1、2單」：講這個會哭出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員宋智孝2025年創立的內衣品牌，她為了創業親自上馬拍攝寫真，但其實銷售成績不理想，過去曾在節目《Running Man》遭到劉在錫爆料「一天只賣1、2件訂單」。近日，她被問到創業內衣品牌的困難之處，苦笑表示「講到這個會想哭」，承認業績確實不好滿難過。

▲▼宋智孝創業內衣品牌，但銷量不如預期，她坦言「講這個會哭出來」。（圖／翻攝自宋智孝YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋智孝最近積極透過YouTube頻道與粉絲互動，搜集粉絲傳來的各種問題，其中一題，有網友問到「經營內衣品牌的困難之處」，她皺著眉頭表示「各位，我現在講到這個很有可能會哭出來，我們的產品真的很好，但很多人不知道，太難過了。」帶點哭腔的回應，展現出遺憾的心情。

▲▼宋智孝難過表示「我們產品很好，但很多人不知道」。（圖／翻攝自宋智孝YouTube）



事實上，宋智孝過去在錄製《Running Man》時，劉在錫曾爆料「智孝開始創業了，現在非常憂愁，聽說一天只有1、2件的訂單。」她當場苦笑默認，哈哈聽聞馬上安慰她：「一開始都這樣啦！」劉在錫也表示「要堅持下去」，她則比出拳頭誓言：「我會努力的！」

另外，該則影片也曝光更多《Running Man》錄製幕後，宋智孝前陣子曾語出驚人透露，自己有一段長達8年的戀情，但《Running Man》成員沒有半個人發現，被問及這件事是真的嗎？她正面回答：「對，真的沒有人發現。」對於感情生活藏得隱密。