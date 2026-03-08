一月大兒子「突被要求留院觀察」！愛雅罹產後憂鬱淚崩：原來當媽是這樣

記者潘慧中／綜合報導

愛雅2月誕下寶貝兒子「跳跳」，正式成為新手媽媽後，她7日上傳了一段充滿淚水與忐忑心聲的影片。她坦言，自己罹患了短暫性產後憂鬱，「沒人告訴我，原來當媽媽是這樣的，從那一刻開始擔心就不會再消失。」

▲愛雅的兒子突然要留院觀察。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅有感而發地說，醫生有次突然說，跳跳要留院觀察時，是她第一次跟兒子分開。但回想起照顧孩子的夜裡，她坦言過得一點都不輕鬆，每三到四個小時就必須擠奶一次，從來沒有熟睡過。更讓她擔心的是，看著自己的擠奶速度追不上跳跳的奶量，深怕孩子吃不夠，只能咬牙想著「再試試」。

▲愛雅成為人母後常常睡不飽。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



除了睡眠不足與哺乳壓力，愛雅的身體也開始抗議了。她透露自己的免疫力大幅下降，皮膚頻頻過敏。伴隨著身體不適，她的情緒也跟著漸漸失控，常常陷入低潮的漩渦之中，「不知道為什麼要哭。」

▲愛雅的膚況和情緒都逐漸失控。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



後來，愛雅填寫完一份產後情緒量表，才恍然大悟原來自己目前的狀態叫做「短暫性產後憂鬱」。她坦言，成為媽媽明明是一件很幸福的事，卻一點也不快樂，更從沒想過產後憂鬱會找上門。

看著小寶貝，愛雅的心裡總是不由自主地湧上未知、恐懼與擔心，內心不斷在崩潰與療癒之間反覆拉扯。她感嘆身體發生的變化是不可逆的，而從女兒、妻子一路蛻變成媽媽的過程，就像是正在經歷一堂又一堂的新課程。當初懷孕時，總以為生完孩子就好了，現在卻不禁懷疑，生完後是不是又會想著「等孩子長大一些就好了」。

▲愛雅罹患短暫性產後憂鬱。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



儘管過程充滿艱辛，但孩子依然是愛雅的最愛，「跳跳笑了，我就融化了。」成為人母後讓她深刻體會到，原來有些事真的只有經歷過才會懂，也終於明白「沒人告訴我當媽媽是這樣的」，因為從當上媽媽的那一刻起，那份擔憂就再也不會消失了。