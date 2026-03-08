台八女星爸走失…衝回新竹報案「警局外淚崩」拍戲連哭5天變核桃眼

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情持續引發觀眾熱議，游詩璟在劇中飾演「嘉嘉」，與父親之間愛恨交織的情感成為近期劇情焦點。劇中嘉嘉得知父親罹患胃癌後，表面以「說反話」表達關心，只希望父親維持一貫瀟灑。

▲游詩璟為《百味人生》連續哭5天。（圖／三立提供）

然而劇情急轉直下，嘉嘉誤殺鍾良勝（馬幼興飾），父親（王振復飾）又跳出來為女兒扛罪，眼睜睜看到爸爸與警方對峙時中槍墜入懸崖，讓嘉嘉陷入深深罪惡感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到角色心境，游詩璟表示嘉嘉其實一直深愛父親「愛越深、恨越深，也因為爸爸同樣愛她，嘉嘉才會在他面前更肆無忌憚。」她透露從誤殺戲開始情緒一路崩潰「整整連續哭了五天，其中三天都是大崩潰的大哭。」即使哭到眼睛與鼻子都腫起來，她仍覺得值得「因為終於把嘉嘉一直不願說出口、對爸爸的愛表現出來了。」

▲游詩璟為《百味人生》連續哭5天。（圖／三立提供）

游詩璟也坦言，從嘉嘉在失去最愛的父親後才意識到情感的重要「很多人都說等失去才會後悔，真的就是來不及了。」她希望透過角色提醒大家「愛要及時」。為了記錄這段拍攝過程，她還在某天收工後拍下自己哭到眼睛、鼻子都腫的模樣，自嘲留言「很醜，但我辦到了」也笑說希望觀眾能給「連哭五天的我一個大大的鼓勵」。

至於連續5天都在拍哭戲的部分，游詩璟笑說自己也真的快承受不住，哭戲其實需要耗費很大的精力，何況是「大崩潰」，笑說「現在真的都回想不起來當天吃了什麼？當天台詞講了什麼？收工是怎麼開車回家的？一照鏡子看到自己眼睛腫成那樣，才知道為什麼一直覺得眼睛睜不太開，而且還痛痛的」。

▲游詩璟為《百味人生》連續哭5天。（圖／三立提供）

對此，游詩璟坦言「除了眼睛痛的部分比較難熬之外，心情上的起伏倒是還好，在錄影現場我都是倒數完就大哭，導演一喊卡就一直笑，也不知道為什麼會一直笑，自己就跟瘋了一樣，可能情緒需要平衡一下之類的吧，現場的人都傻眼，我怎麼又哭又笑的。」

而不少觀眾看了近期游詩璟演出後，也紛紛留言為她加油打氣。有粉絲表示「戲如人生，人生如戲，真情流露讓人很有共鳴。」也有人感動地說「倔強中的真愛，連靈魂都在哭泣，最愛嘉嘉。」更有觀眾留言鼓勵：「看得出來妳把所有情緒都投入進去，謝謝妳這麼真誠的演出，也提醒大家愛真的要及時。」

▲游詩璟為《百味人生》連續哭5天。（圖／三立提供）

而游詩璟在現實生活中，也曾遇到親情問題，記得五年前爸爸走失的時候，當天晚上收到媽媽來電，她立刻衝回新竹家，而那時她剛拍完一整天崩潰的哭戲，一路上腦子飛快思考爸爸會去哪裡，到家後第一時間先去派出所報案，再到所有爸爸可能會去的地方尋找。

直到隔天中午左右，再次到派出所詢問監視器尋找的狀況，依然沒消息，游詩璟站在派出所門口整個大淚崩，眼淚一直掉、非常不知所措。後來找到爸爸，游詩璟把那次所有的感受記住，想說以後拍戲可以用。那次事件之後游詩璟深深體會到愛要及時，對自己最重要的家人，一定要好好說話，大家總是把脾氣發在自己家人身上這是不對的。