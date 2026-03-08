曾被馬甩落跌傷尾椎！　蔡健雅再戰騎駱駝「驚恐噴淚」

▲ 蔡健雅為自己安排了一趟非、歐放鬆之旅。（圖／躍耳娛樂提供）



蔡健雅去年馬不停蹄地忙了一整年，逐漸感到疲憊，日前為自己安排了一趟非、歐放鬆之旅，從土耳其的伊斯坦堡玩到摩洛哥的馬拉喀什，最後在葡萄牙里斯本畫下句點。這趟在出發時沒有過多計劃的旅程，因為放慢了腳步以及預期外的轉彎，竟意外為蔡健雅帶來無數的驚喜與感動，她笑說：「旅程結束後，我應該可以寫一本書了是不是？」

蔡健雅還在阿加菲沙漠騎了駱駝，中途一度因駱駝躁動而勾起她11年前被馬甩落跌傷尾椎的回憶，從身心瞬間驚恐緊繃到確認自己這次平安無事，短短幾秒間內心波瀾的起伏令她忍不住默默落了淚。在摩洛哥選擇打開自己、擁抱無預期驚喜，當遇上不穩定狀況時也能夠不退縮、安靜地調整心境，蔡健雅內心的成長讓她對自己說了聲「謝謝」。

在葡萄牙首都里斯本的最後一天，晚上她在一家Fado bar排隊，因為決定再多等5分鐘所以認識了身後的墨西哥青年，Fado歌聲拉近了兩人的距離，兩人聊旅行、聊世界，「我們說彼此像old souls(老靈魂)，不是曖昧也不是浪漫，是一種被理解。」最後兩人握手，祝福彼此，然後各自走回自己的旅館。

4月將於Zepp New Taipei開唱的她，已開始與樂隊排練，即使第一次練團已練了8成歌曲，卻也因此發現需要更多練團時間，蔡健雅苦笑：「畢竟這些歌我從發行專輯後就沒再唱過，等於要重新練20幾首『新歌』！顯然我很愛找自己麻煩。」但她很享受這個重新調整喉嚨發聲肌肉和位置、跳出安全地帶的過程，更笑稱「發現蔡健雅寫的歌真的很好聽，但不好唱！我以它們為榮！」她希望演出當天可以讓更多人愛上不一樣的B sides，「說不定它們也能成為你們的A sides！」