怒轟「那個凱文」妻告不成才有鬼　蔡瑞雪發聲…找律師槓上李怡貞

記者黃庠棻／台北報導

蔡瑞雪近日爆出偷情人夫KOL「那個凱文」，形象受到打擊，後續她發出聲明，表示自己與男方「平時僅為一般朋友關係往來」，嚴正切割與對方關係；「那個凱文」也在7日辭去GQ總編輯的職位。隨著輿論延燒，蔡瑞雪方也懷疑疑似有網軍在背後操控。

▲▼蔡瑞雪三度發聲。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪爆出與「那個凱文」同遊日本滑雪，後續發布多則限時動態自證，曬出同行多位友人，證實自己並非與對方一同出遊，但仍遭受到許多網軍的攻擊，她透過友人發布聲明表示「看到這種狀況，自己也感到很訝異，目前真的不清楚是由誰發起的」。

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，蔡瑞雪方也發出多位律師的說法，直接與律師李怡貞對槓，資深律師呂榮海表示「律師受當事人委任代理發表聲明，是執業上常用的方式，通常聽當事人說過看過，代表當事人的立場，是否屬實，日後雖可能面臨法院程序認定的檢驗」。

▲蔡瑞雪澄清沒跟那個凱文一起去滑雪。（圖／翻攝自IG）

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自IG）

呂榮海強調「在司法檢驗之前，非受雙方當事人委任的第三人 及其他律師，並非調查程序的法官，所為評論宜有分寸，所謂『自證』、『侵害配偶權不成才有鬼」』至今只是其個人之見，尚非定論，何況當今法律見解很複雜，甚至已出現少數否認『配偶權』的司法案例。」

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自IG）

蔡瑞雪方引用呂榮海律師的說法，表示「目前很難說誰是鬼誰是神？至於說到『oo 妻提告吧』可能有『挑唆訴訟』之風險，律師間宜互相尊重，協助社會和諧、化解紛爭，減少訴訟節約司法資源為宜。」

【蔡瑞雪聲明全文】
(一)聲明稿涉及之法律討論

近日因聲明稿所引起的諸多討論，涉及法律專業的部分，有多位律師提出個人見解，然經請教同樣也是法律專家的其他律師，對於聲明稿以及所引起的討論，這些律師卻提出了不一樣的看法。在此提供給媒體朋友們參閱。這些律師表示，他們不是網紅所以不需要流量，但他們願意單純從專業角度提供意見，給大家參考，希望對大家有正向的幫助。

呂榮海律師：「自證」、「告不成才有鬼」只是個人之見！非當事律師宜有分寸！誰是鬼誰是神還很難說！說「oo妻提告吧」有「挑唆訴訟」風險！

在台灣法律界德高望重的法學博士及資深律師呂榮海表示：「律師受當事人委任代理發表聲明，是執業上常用的方式，通常聽當事人說過看過，代表當事人的立場，是否屬實，日後雖可能面臨法院程序認定的檢驗，但在司法檢驗之前，非受雙方當事人委任的第三人 及其他律師，並非調查程序的法官，所為評論宜有分寸，所謂「自證」、「侵害配偶權不成才有鬼」至今只是其個人之見，尚非定論，何況當今法律見解很複雜，甚至已出現少數否認「配偶權」的司法案例，目前很難說誰是鬼誰是神？至於說到「oo 妻提告吧」可能有「挑唆訴訟」之風險，律師間宜互相尊重，協助社會和諧、化解紛爭，減少訴訟節約司法資源為宜……」

周泰維律師：律師應愛惜羽毛，非當事律師一不小心，阿波羅也能看成阿匹婆，未與當事人詳談就大談案情、臆測揣度，是不是律師本業太閒？

誠遠法律事務所合夥律師周泰維也提出以下看法：
一、非受當事人委任的律師，能接觸的資訊可能也是媒體上披露的半鱗片爪，一不小心，阿波羅也能看成阿匹婆。律師應該愛惜羽毛，而不是社會上ㄧ有案件發生，就化身為拿水晶球的法師，講的好像親身經歷一樣。

二、律師的本質是競爭，但也應該互相尊重。每個律師都是在斟酌案情、當事人需求和周邊的人波及與感受等綜合判斷下，各方權衡下，協助當事人做出來的決定。其他律師沒有和當事人詳談下，反而大談案情，臆測揣度當事人心理，只會讓人覺得他是不是律師本業太閒，沒有客戶委任，所以熱心幫著其他律師出主意？

徐偉峯律師：聲明稿目的是要保全當事人權益，用詞一定有其用意，非當事律師還不清楚事情全貌就斷言訟訴結果，不符律師應有謹慎亦可能誤導大眾！

執業28年的資深律師徐偉峯表示：「律師之間本就該互相尊重。聲明稿怎麼寫，都是當事人跟律師仔細討論後，為了保護當事人權益才定稿的專業呈現。外面的律師在不清楚事情全貌、當事人想法和案情細節的情況下，就隨意評論聲明內容，甚至在法院審理前就斷言訴訟結果，這不僅不符律師應有的謹慎，也可能誤導大眾。律師的職責就是幫當事人說話，聲明用詞一定有其用意，旁人真的不該隨便猜測或批評，應該給予同業應有的專業尊重，這樣才能共同維護法律界的聲譽。」

(二)聲明稿內容的合理性

蔡瑞雪律師聲明稿已明確否認傳聞，卻因為被「斷章取義」而造成邏輯鬼打牆！

蔡瑞雪友人曾懷瑩表示，在發布律師聲明稿之前，相關報導上面已有許多針對於男方婚姻狀況的猜測和揣度，由於律師和當事人希望針對事件能夠完整說明，以免浪費太多社會資源和版面，深思熟慮之後，認為就算律師聲明稿不提，媒體一定也會後續詢問這件事，因此決定不如直接先講清楚，不能完全不提或暫時隱瞞。面對這樣的風波，都已經要向大眾說明了，與其說「不知道他婚姻狀態」，或說「以為男方已經離婚」，反而更矯情，或會被認為是睜眼說瞎話。蔡瑞雪敢這樣子直接把她確實已經知道的告訴大家，也表示她是完全坦承的，不需要刻意隱瞞。

一個正在協商離婚的人，會不會跟一般朋友說，自己正在協商離婚？你們說呢？

蔡瑞雪友人曾懷瑩表示，由於蔡瑞雪的律師聲明稿已經否認傳聞了，因此真正需要討論合理性的，應該是「大家會不會向一般朋友說，自己正在協商離婚」這個點。正因為是一般朋友有正常的往來，而且是真正的關心他，所以對於他的婚姻狀況，自然是充分了解的，而她敢這樣子提出來，從另外一個層面來看，其實也可以正向解讀，表示她不害怕別人來質疑這一點。

(三)疑似網軍假帳號事件

蔡瑞雪：看到疑似網軍假帳號，也感到訝異，目前並不清楚是由誰發起！
友人曾懷瑩：將設法確認是不是粉絲自發性作法? 抑或是有人惡意冒用粉絲名義意圖嫁禍他人

針對這幾天也受到注目的疑似網軍假帳號的事件，究竟事情真相如何？蔡瑞雪表示，看到這種狀況她自己也感到很訝異，目前真的不清楚是由誰發起的，蔡瑞雪的友人曾懷瑩則表示，為了不浪費社會資源和版面，之前已建議蔡瑞雪暫時關閉社群留言功能，也並未發動所謂的網軍，將會設法確認是不是粉絲自發性的作法，或者，是不是有其他人惡意冒用蔡瑞雪粉絲名義，來進行這種不恰當的舉動，意圖嫁禍他人。

(四)新聞熱議引人蹭流量

新聞熱議難免引人蹭流量，資深媒體人建議謹慎分辨資訊正確性
這次事件引起廣大關注和新聞熱議，蔡瑞雪友人，資深媒體人曾懷瑩表示，免不了有人趁機蹭流量。例如之前有徵信社用不實影片影射的方式，吸引大家注意，但其實是藉機在打自家廣告，這是很不恰當的作法，也可能有其他人搭上新聞熱潮，但是並沒有採取客觀專業的角度，而是以聳動的言論來搏取版面，建議大家對於這類言論要謹慎看待，明智分辨資訊正確性。
 

