八點檔男星試鏡被淘汰「看ATM餘額哭了」　打工遭客人一句話打擊！

記者黃庠棻／台北報導

曾參與《麻辣鮮師》、《世間情》、《天下女人心》、《天道》等電視劇演出的演員郭唐佑，近年除了持續投入影視創作，也在整復產業經營上取得亮眼成績。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

身為整復品牌「唐居整復」創辦人，他目前已在全台拓展三家分店，營運穩定並持續規劃第四間據點，今年更正式成立影視公司「唐居國際娛樂」，跨足影視創作領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身兼企業經營者與演員雙重身份的郭唐佑表示，其實從未把兩個角色區分為主業或副業，因為自己本身就是戲劇系出身「整復是我人生的根，而影視創作與演戲，是我表達故事的一種方式。」很多人覺得這兩件事情差很多，但在他看來其實十分接近，整復是在修人的身體，而創作則是在講人的故事，因此他常說一句話「整復是我修身，創作是我修心。」

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）



隨著口碑累積，「唐居整復」近年也逐漸成為演藝圈不少藝人慕名到訪的整復據點，包括剛刷新影史最賣座紀錄的電影《陽光女子合唱團》女主角陳意涵、《功夫》男主角柯震東，以及被稱為「南港劉德華」的黃鐙輝、許效舜、Junior韓宜邦、高慧君、謝坤達、詹子萱與李易等藝人都曾前來體驗整復服務，可以說已成為演藝圈御用的「整復中心」。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

郭唐佑透露，在創業最困難的時候，演員郎祖筠一路相挺，給予他許多鼓勵與支持，甚至介紹許多藝人朋友前來體驗整復，讓唐居逐漸在藝人圈建立口碑。郭唐佑坦言「如果沒有郎祖筠老師，其實就沒有現在的唐居。」

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）



近年，郭唐佑也持續投入影視創作，目前已完成豎屏短劇《整人專家》拍攝，並在劇中身兼出品人、製作人、編劇與演員四個身份。郭唐佑透露，這部作品融入不少他自己的人生故事。過去在演藝圈發展並不順利，曾因身高問題多次在試鏡中被淘汰，甚至有一次在ATM前看著戶頭幾乎沒有錢而落淚。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

那段時間，郭唐佑背著行動整復床四處奔波，到處幫人整復維生，也曾在地下室工作時聽到一位母親對孩子說「你以後要好好念書，不然就會像這位叔叔一樣。」這段經歷讓他印象深刻，如今回頭看，也成為人生重要的歷練。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

《整人專家》目前已完成拍攝，正進入後期製作與剪接階段。劇中除了郭唐佑之外，主要演員曹育豪、陳顥偉目前同樣是唐居整復的老師，而在成為整復師之前，他們本身也都是演員。此外女主角則邀請曾參與《天龍八部》、《鹿鼎記》、《碧血書香夢》等作品的演員王雅慧（王寶兒）演出。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

郭唐佑長期致力推動整復技術教育與人才培育，創立「社團法人國際健康運動整復協會」並擔任理事長，希望建立更完整的整復教育平台。他表示，整復產業長期多以師徒制傳承，雖然許多老師技術深厚，但缺乏被社會看見與認證的制度化機制，因此成立協會，希望透過教育課程、技術認證與交流平台培養更多專業整復人才，也讓整復技術逐步邁向專業化與國際化。





▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

協會於115年3月3日舉辦「藝骨骨體正位結構調衡班」專業課程，吸引來自運動產業、健身教練與健康相關領域人士參與。課程由整復技術講師郭苙豐授課，透過理論與實務示範帶領學員了解人體結構與姿勢評估、正位調整技術，完成課程後可獲協會頒發的會員證書與技術證書。

▲台劇男星郭唐佑經營整復中心事業有成。（圖／唐居國際娛樂提供）

值得一提的是，2024年郭唐佑曾受「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」之邀，帶領協會同仁進入總統府參與公益活動，關懷弱勢團體與兒童，不僅完成他口中「整人專家整進總統府」的任務，也與賴清德總統相見歡，為公益行動留下難忘回憶。