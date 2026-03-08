「中職最正MC」登經典賽大螢幕！0包袱特寫全被拍 笑哭：怎麼都這種

記者潘慧中／綜合報導

有「中職最正MC」封號的艾融近日飛往日本觀看世界棒球經典賽（WBC）的熱血盛事，不僅在場下賣力應援，她更解鎖了登上球場大螢幕的成就，未料這個原本應該光鮮亮麗的時刻，卻意外發展成讓她哭笑不得的插曲。

▲艾融登上經典賽大螢幕。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）



艾融近日在Threads興奮寫下「媽我上經典賽大螢幕了」，並附上自己被鏡頭捕捉到的截圖。畫面中，可以看到大螢幕上滿滿的觀眾群中，她當時手裡正拿著手機，拍下解鎖成就的一刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾融（紅圈處）興奮拍下解鎖成就的一刻。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）



不過，當視線切換到另一張放大的特寫照片時，畫風瞬間突變。只見艾融興奮到模糊，瞪大雙眼、眼珠微往上看，嘴巴更是張得超級大，笑得無比開心。面對自己這張零包袱的截圖，她忍不住在留言區附上兩個笑哭的表情符號說：「但怎麼都是拍到這種？！」

▲艾融興奮到模糊。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）



雖然意外被捕捉到了浮誇表情，但艾融依然展現了高EQ與樂觀性格，「看完球賽讓大家笑一笑，希望心情好一點」，用幽默感大方化解了零包袱照的尷尬。

▲▼艾融近日飛往日本看經典賽。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

