從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀　心態太強陸網改觀

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇女神岳雨婷日前高調宣布要出席巴黎時裝周，然而抵達現場後突然宣布因「不可抗力因素」無法參加，遭到外界爆料是未獲得品牌的官方邀請。當時她受到陸網群起狂嘲「蹭秀失敗」，但是她隨後連續出席兩場品牌時裝秀，連日來席捲熱搜，被形容「黑紅也是紅」，不但扭轉了群嘲的窘境，陸網開始驚嘆她強大的心理素質，令人不禁佩服。

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲短劇女神岳雨婷從群嘲到熱搜女王，飛巴黎出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

「無票進場」遭群嘲

[廣告]請繼續往下閱讀...

岳雨婷的巴黎之行初期並不順遂。所屬團隊於3月4 日以「不可抗力」為由，突然宣布缺席Balmain大秀。隨後時尚圈人士指出，她本人沒有受到品牌方邀請，遭時尚圈人士爆料是團隊私下找關係買票，但是宣傳過頭遭品牌方婉拒，一時之間全網嘲諷「尷尬」。

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲岳雨婷到巴黎隔天就宣布缺席，遭全網嘲蹭秀尷尬。（圖／翻攝自微博）

傳豪擲百萬闖Givenchy

然而岳雨婷沒有就此離開。她成功參加紀梵希（Givenchy）大秀，來自大陸的自媒體都在追逐她出席的身影。隨後又有傳聞指出，她是因為在巴黎門市一次性消費超過百萬元人民幣，獲得頂級客戶名額入場。

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲岳雨婷出席紀梵希品牌服裝秀，時尚圈人士爆料她砸百萬人民幣以頂級客戶身分出席。（圖／翻攝自微博）

Elie Saab坐第一排看秀

緊接著岳雨婷昨日（7）又出席Elie Saab品牌時裝秀，而且坐在第一排位置，身穿淺綠色連身露肩長裙，儀態大方，部分網友評論「絕地翻身」。儘管此次品牌方依舊沒證實她受邀，但議論的聲浪已經沒有一面倒。

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲岳雨婷又出席Elie Saab品牌時裝秀。（圖／翻攝自微博）

心態超穩「不內耗」圈粉

面對排山倒海的嘲諷評論，岳雨婷的抗壓能力引發陸網關注。她單日一度湧出十幾個熱搜，儘管嘲諷居多，卻一口氣引發全網討論，真實上演「黑紅也是紅」的現象。爭議不斷的她依然能在巴黎街頭愜意拍Vlog，秀場外有廣大粉絲等待，她來者不拒滿面笑臉回應、簽名。部分網友不禁評論「心態確實好，內心挺強大的」、「她的心態確實還可以」、「心態挺穩，爭議再多也按自己的節奏來。不被外界左右，專註做好自己，這份清醒挺難得」。而她在大陸沒有簽署任何一家大型經紀公司，以自立門戶方式開工作室拚演藝事業，在這短短3天席捲時尚圈話題，堅強心態意外又圈了一票粉絲。

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲▼從群嘲到熱搜！短劇女神岳雨婷出席2品牌大秀。（圖／翻攝自微博）

▲岳雨婷面對群嘲不受影響繼續巴黎行程，被讚心裡素質強大。（圖／翻攝自微博）

【全場狂喊WU】吳念庭聽到了！ 費仔滿貫砲最激動：他連3天開轟

