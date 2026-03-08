借老婆零用錢挺台灣！鳳梨玩運彩2天慘賠70萬　第3天靠「這招」神逆轉

記者潘慧中／綜合報導

近期正逢精彩的2026世界棒球經典賽（WBC），帶動不少球迷玩運彩，其中也包括網紅鳳梨（吳泓逸），還不惜向老婆預支零用錢來力挺支持的球隊。然而，這幾天的賽況發展卻讓他經歷了劇烈的情緒起伏，從滿腔熱血力挺，到崩潰心死喊著「去了了」，在兩天內慘賠70萬，最後又奇蹟似地自信宣佈「雙贏」。

▲鳳梨跟老婆預支零用錢力挺支持的球隊。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



鳳梨5日先在臉書坦言，他一回到台灣就馬上向老婆預支了零用錢，「不顧一切…義無反顧挺台灣…。」不料當天比賽進行到八局下半時，局勢卻不如預期，讓他無奈直呼「我覺得去了了」。他當時透露，除非九局能擊出一支滿壘全壘打才有機會逆轉，雖然心裡一度想加碼補「走地」（場中投注），卻苦於自己已經「沒扣Da（額度）」了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鳳梨忐忑地看經典賽。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）



到了第二天，鳳梨透露原本的策略是要下注日本隊讓五分。但在關鍵時刻，他卻因為「愛國的心又起漣漪」，最終改變主意，選擇下注了台灣隊受讓以及小分。

▲▼鳳梨公開投注單。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）



沒想到這份愛國心馬上就面臨了殘酷的打擊！鳳梨崩潰地記錄下當時的慘況，表示比賽才進行到第二局，比數就已經來到了八比零的懸殊差距。面對慘烈戰況，他形容自己整個人已經「魂飛魄散了」，更在文末心死地撂下重話，「我絕對不會再相信了！」

歷經前兩天的絕望，鳳梨在第三天終於迎來了轉機。他坦言並沒有特別去關注過程中華隊對陣捷克隊的比賽，但該場比賽有讓他「小小回血」。

▲鳳梨已經小小回血。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸）



而真正讓鳳梨重拾信心的，是當晚的日韓大戰。他一掃前幾天的陰霾，自信表示這場賽事完全在自己的「掌控之中」。他設定的劇本是必須讓日本贏球，但分數不能差太多，要有拉扯的感覺，因此下注了韓國受讓5.5分以及大分11分。最終比賽結果為日本8比6擊敗南韓，他驕傲地表示自己「剛好掌握的恰恰好」，成功迎來雙贏局面！