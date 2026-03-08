戶田惠梨香、松坂桃李夫妻看日韓大戰！WBC轉播畫面拍到龜梨和也

記者陳芊秀／綜合報導

2026世界經典棒球賽C組預賽昨日進行日韓大戰，日本國民女神戶田惠梨香以Netflix轉播現場嘉賓出席，並且為主演的新劇宣傳。而現場民眾目擊她的老公松坂桃李也在現場，由於兩人婚後幾乎沒有公開同框過，夫妻倆一起走在觀眾席時引發不小驚呼聲。

▲戶田惠梨香與前球星糸井嘉男擔任日韓戰轉播嘉賓。（圖／翻攝自X）

戶田惠梨香身穿深色日本隊隊服，與球星糸井嘉男共同在平台轉播現場，除了為比賽加油，也為新劇做宣傳。隨後多位網友在社群曬出照片，發現松坂桃李穿了白色條紋的日本隊隊服，夫妻倆的隊服背後同樣印著大谷翔平的16號，完全就是情侶裝穿搭。

據網友上傳目擊影片，戶田惠梨香與松坂桃李一前一後走上觀眾席的階梯，兩邊都有民眾激動喊握手，兩人也不斷回應觀眾熱情。而兩人自2020年閃電結婚以來，僅有一次被周刊捕捉到私下約會看電影，鮮少公開同框，因此這次現身東京巨蛋格外受到矚目。

▲戶田惠梨香、松坂桃李夫妻穿情侶裝看日韓大戰。（圖／翻攝自X）

除了戶田惠梨香與松坂桃李， WBC轉播賽事時，鏡頭照向滿場加油的民眾，而偶像男星龜梨和也正好就坐在觀眾席，原來他坐在觀眾席為電視台的體育節目《GOING》做賽事報導。佐藤健也在IG限動上傳球場照。

▲龜梨和也在觀眾席為電視台體育節目做球賽報導。（圖／翻攝自X）

▲佐藤健限動曬球場照。（圖／翻攝自IG）