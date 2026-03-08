蔡依林大陸首演舞台全改！「大蛇變坐船」公牛金豬全沒了…網傻眼

記者陳芊秀／綜合報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會自去年（2025）跨年夜在台北大巨蛋舉行首場巡演，以巨型華麗的舞台設計驚豔全場，然而昨日（7）首度在大陸深圳演出，眾多巨型舞台設計都大改，其中踩「蛇」開唱改成站在「船」上，「沒有大蛇」因此成了熱搜話題。

▲蔡依林大陸首演舞台全改！大蛇變坐船。（圖／翻攝自微博）

演唱會遭疑涉及宗教陸網曾檢舉

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡依林演唱會主題以「慾望及愉悅」為核心概念，當時大巨蛋被打造成「愉悅宇宙」和「人間樂園」，並且出現巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等，被粉絲形容是「把大巨蛋變成奇幻萬獸派對」。此外還有「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」、七層樓高「愉悅之女」等各種大型奇幻裝置。當時被封為台北大巨蛋的天花板級演唱會，也成為大陸熱搜焦點，然而隨後被質疑涉及宗教，部分網友怕演唱會出現蛇，更稱演出會吸走觀眾運氣，還要抵制歐美文化，傳出有大量檢舉信寄向各地文旅局，對此大陸主辦方曾發聲明澄清，央視旗下媒體發文力挺是藝術的體現。

公牛大蛇金豬道具全消失！

然而深圳場的演出內容大改，根據陸網整理，蔡依林原本戴面具登台橋段改成直接露臉，原本踩大蛇唱〈美杜莎〉改成站在「愉悅之舟」裡，另外有人稱新造型是「海盜船」，更有人稱是「撲棱蛾子（指飛蛾）」。

此外，與「七宗罪」主題相關的道具也被簡化，如公牛繞場、十字架稻草人、噴火吉他、蘋果車、巨型金豬、人臉蛋糕全數消失，甚至有網友稱「蛇冠心座」已經在後台，最終也沒有出現。不過真相之書、海馬繞場、七層樓高愉悅之女的環節仍有保留，蔡依林唱功實力堅強，仍以全開麥方式演唱。

▲陸網整理蔡依林演唱會刪改。（圖／翻攝自微博）

陸網看法兩極

陸網對於舞台造型大改感到相當失望，有人怒稱「劣幣逐良幣」、「不喜歡的人閉嘴，舉報（檢舉）算什麼東西」、「大蛇和好幾個舞美都沒有了是嗎？現在退票還要損失」、「蛇怎麼了？不是十二生肖嗎」、「咱們不光電影存在刪改，演唱會也會刪改……」。另外也有人反嗆「想看蛇就去動物園看，那裏很多，別動不動就給扣上『封建』的帽子」，認為改內容是因為避免給不同年齡層觀眾帶來不適。