胡瓜當中華隊最強後盾！東京觀戰WBC「一路相挺」　暖心喊話：是最棒的

記者孟育民／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）5日在日本東京巨蛋正式點燃戰火，中華隊今（8）日上午11點將迎戰韓國隊，力拚關鍵一戰，有望挺進8強。場上賽況激烈，台灣球迷也展現強大應援力，不少人特地飛往東京巨蛋為Team Taiwan加油。綜藝大哥胡瓜與老婆丁柔安也親赴日本觀賽，從首戰開始一路相挺，在觀眾席與球迷一同為中華隊加油打氣，相當熱血。

▲胡瓜現身東京巨蛋應援 。（圖／翻攝自下面一位 IG）

胡瓜受訪表示，從去年世界12強賽一路看到經典賽，讓他格外感動。他說：「從12強開始進軍到經典賽，就非常感動，運動選手都卯足全力，為了榮耀奮鬥著。」他也提到，球員能夠站上經典賽舞台，背後都經歷了許多外界看不見的高強度訓練，每一位都令人敬佩。

除了球員的拚戰精神，現場球迷的熱情也讓他相當感動。胡瓜表示，看到球場滿滿台灣球迷聲嘶力竭高喊「中華隊加油」，場面令人動容，「我們不閃不躲、直球對決，這不僅是尊重對手，也展現運動家的精神。」最後他強調：「不管成績如何，中華隊都是最棒的！我們這一大群球迷，會繼續去當中華隊最強的後盾！」