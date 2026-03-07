「國光女神」Lala遭劈腿求助身心科　醫生聽行徑驚呆：這麼敢喔

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）日前驚傳被男友劈腿，後來也親自證實已斬斷這段戀情。她7日在社群透露自己去求助身心科，並分享醫師的真實反應，她也表示未來不再勉強自己。

▲Lala日前證實自己遭劈腿。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala日前證實已與交往七個月的男友分手，雖然對方陪自己挺過喪父之痛，讓她一度燃起對愛情的希望，「但遺憾的是，陳先生所承認的行為，嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。」她的身心也因此受到很大的打擊。

▲Lala因男方對感情不忠，身心受到極大打擊。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

而Lala 7日也曬出去身心科看診的紀錄，坦言要對醫生親口說出受傷經歷，真的需要很大的勇氣。她也分享醫生在聽聞男方的劈腿行徑後，忍不住驚呼：「他這麼多時間、這麼敢喔？」

Lala表示，自己一直都很不容易，但過去總是堅持當個良善、孝順、負責任的女人，「想想其實好沒意義，但人生求無愧於心。」對於自己目前的健康狀況，她認為慢慢痊癒也沒關係，「我不想再勉強自己了。」

▲Lala求助身心科。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）