直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）過去曾站上台北小巨蛋，她們曾許願「挑戰臺北大巨蛋」，這次帶著全新世界巡演，7日首度唱上臺北大巨蛋，台灣成員舒華唱回家鄉，向來不太表達情緒的她，最後還是沒忍住情緒，哽咽地表示「我看到3、4、5樓坐滿，我的心也被填滿了，我已經很久沒有沒被填滿了。」感性致謝歌迷一直以來的支持。

▲看到萬名歌迷坐滿臺北大巨蛋，舒華哽咽淚喊：「我的心被填滿了。」（圖／讀者提供）



舒華帶著成員返回家鄉，歌迷給予滿滿的熱情回應，只要成員喊著「我是誰」，粉絲就會給力地喊出相對應的中文名字。演唱會來到尾聲，舒華回憶過去站上小巨蛋的心情，「還記得我曾經在小巨蛋撂下一句話，我說『有一天我們會站在大巨蛋』，結果今天我們真的站在這裡，不只是我們的努力，還有團隊還有粉絲，沒有你們的支持我們根本不會在這個舞台上表演。」

舒華向來回家鄉演出就會緊張，她更透露，稍早在後台抖到不行，成員看到她的狀況更表示「不要再抖了」，而剛剛站在舞台布幕後方時，她看見大巨蛋被4萬多名觀眾坐滿，哽咽著說「5樓全部坐滿，我的心也被坐滿了，我已經好幾年沒有心情被填補的感覺，真的是因為你們的支持，跟你們無條件的愛，所以我今天非常感動，我剛剛一出來說『我是誰』的時候，你們喊得真的很大聲欸，很謝謝你們。」

▲i-dle最後唱〈無眠〉獻給台灣粉絲。（圖／讀者提供）



語氣帶著哽咽聲，舒華最後忍住情緒，不忘叮嚀歌迷：「希望下次再見面也是健健康康，不要生病，多多照顧自己的身心靈，謝謝你們今天來到這裡，雖然只有一天，但以後如果有更多機會的話，可以再來嗎？我們約定好再來一次大巨蛋好嗎？」全場掀起熱烈尖叫聲。

最後，i-dle台灣場限定歌單〈無眠〉，舒華與雨琦暖聲獻唱，就連薇娟、Minnie、小娟咬字都很清晰，為了給歌迷驚喜做足功課，演唱會在感性的氣氛下圓滿結束。