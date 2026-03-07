今年首部泰國現象級電影！《送葬人2》大膽用素人　3.5天火速破億

記者蕭采薇／綜合報導

今年泰國第一部破億的現象級本土神片來了！延續首集超狂口碑的全新篇章《送葬人2》，在泰國上映僅短短3.5天就光速突破億萬大關，直接打破第一集6天破億的驚人紀錄。目前票房不僅已狂飆突破3億泰銖，更霸氣蟬聯泰國三週票房冠軍，難得的是，該片卡司並非大明星，而是大膽啟用素人。

▲《送葬人2》是泰國第一部破億的現象級本土神片。（圖／車庫提供）

素人阿嬤「死而復生」狂飆演技！網哭慘：看完好想奶奶

《送葬人2》中，導演「Tongte」蒂蒂史賴爾大膽啟用毫無表演經驗的素人演員布恩陶卡尼亞菲拉（Boonthao Kanyapila），擔綱片中極具關鍵的「喬伊奶奶」一角。劇中她因慘遭雷擊殞命，卻又在自己的葬禮上神奇復活！過去總是刀子嘴豆腐心的她，在獲得「第二次人生」後決定一改脾氣，好好善待周遭親友並享受人生，沒想到事情發展卻完全不如預期。

▲《送葬人2》大膽啟用毫無表演經驗的素人演員布恩陶卡尼亞菲拉。（圖／車庫提供）

這段充滿荒誕卻又無比真實的設定，加上喬伊奶奶與孫子洛德、穆德的溫情互動，深深擊中觀眾淚腺。大批網友看完崩潰直呼：「我從小和奶奶一起生活，完全理解穆德的感受，每次看到他們的對手戲都哭到要瘋掉！」、「看完電影再聽主題曲直接淚崩，真的好想奶奶。」連影評都力勸觀眾，進戲院前絕對要帶足衛生紙。

▲《送葬人2》延續首集超狂口碑，在泰國上映僅短短3.5天就光速突破億萬大關。（圖／車庫提供）

人氣歌手大銀幕初體驗！「為見亡妻狂撞樹」路人全看傻

除了催淚的祖孫情，首次挑戰大銀幕就收穫破億票房的泰國人氣歌手「Joey」普瓦西特，在片中飾演深情的丈夫圖普。因為一場車禍意外失去愛妻，悲痛欲絕的他竟異想天開，多次開車猛烈撞樹，只為了能再次踏入陰間與亡妻重逢。

▲《送葬人2》是今年首部破億泰國電影。（圖／車庫提供）

超瘋狂又深情的行徑讓他人氣跟著水漲船高，Joey笑說現在走在路上經常被認出來，路人還會開玩笑問他：「你什麼時候才不開車撞樹啊？」面對強勁的票房表現，他除了感謝所有製作團隊的付出，更霸氣期盼《送葬人2》能持續長紅，一舉衝破10億泰銖的歷史新紀錄，該片也將於3月27日在台上映。

▲泰國人氣歌手「Joey」普瓦西特，在片中飾演深情的丈夫圖普。（圖／車庫提供）